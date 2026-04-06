Rendhagyó húsvéthétfő: képeken Orbán Viktor határ menti látogatása

Ahogyan korábban megírtuk, szabotázsakció gyanúja miatt rendkívüli intézkedéseket rendeltek el a szerb–magyar határ közelében: a gázvezeték magyarországi szakaszát katonai védelem alá helyezték. Orbán Viktor közlése szerint a szerb oldalon robbantást terveztek, ezért a katonák már úton vannak, és rendszeres járőrözést indítanak a térségben.

Orbán Viktor miniszterelnök Kiskundorozsma mellett személyesen győződött meg a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának előző nap elrendelt megerősített katonai védelméről 2026. április 6-án

Az elmúlt időszak eseményei végett megerősített katonai védelem alatt tartják a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát is. Erről korábban maga a miniszterelnök írt.