Rendhagyó húsvéthétfő: képeken Orbán Viktor határ menti látogatása

Orbán Viktor előbb Kiskundorozsmára utazott, a miniszterelnök személyesen ellenőrizte az infrastruktúrát, miután tegnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál. Később a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszára látogatott ahol a katonai védelmet megerősítették. A helyszínen tartott sajtótájékoztatóján a miniszterelnök azt mondta, Magyarország energiaellátása biztonságban van, ebből nem lehet kampánykérdést csinálni.
Ahogyan korábban megírtuk, szabotázsakció gyanúja miatt rendkívüli intézkedéseket rendeltek el a szerb–magyar határ közelében: a gázvezeték magyarországi szakaszát katonai védelem alá helyezték. Orbán Viktor közlése szerint a szerb oldalon robbantást terveztek, ezért a katonák már úton vannak, és rendszeres járőrözést indítanak a térségben.
Az elmúlt időszak eseményei végett megerősített katonai védelem alatt tartják a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát is. Erről korábban maga a miniszterelnök írt.
Galéria: Orbán Viktor Kiskundorozsmán ellenőrizte a Török Áramlatot
Orbán Viktor miniszterelnök a Kiskundorozsmán lévő gázellátó állomáshoz indul 2026. április 6-án. Mellette Kajári Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese. A kormányfő személyesen győződött meg a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának előző nap elrendelt megerősített katonai védelméről
