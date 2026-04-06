Orbán Viktor válaszolt Magyar Péter vádaskodására – videó

Orbán Viktor

„Irány a Mama!” – Orbán Viktor a húsvéti hagyományokat is tartja

A miniszterelnök a húsvéti ünnepek alatt sem feledkezett meg a családi hagyományokról. Orbán Viktor közösségi oldalán osztotta meg, hogy unokáival együtt indult locsolkodni az édesanyjához.
Orbán Viktorunokákhúsvéti locsolásVálasztás 2026

A húsvéti készülődés és az ünnepi programok Orbán Viktornál is a megszokott rend szerint alakulnak: munka után család és a hagyományok ápolása. A miniszterelnök Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy a hajnali feladatok elvégzése után unokáival közösen indultak útnak, hogy meglocsolják az édesanyját.

Orbán Viktor a munka végeztével locsolkodni indult az unokáival (Forrás: Facebook/ Orbán Viktor)
Orbán Viktor így készült fel a húsvétra

Hajnalban munka, utána családi program

Orbán Viktor beszámolója szerint a nap korán indult, miután figyelmeztetést kaptak, hogy robbanószert találtak a Török Áramlat szerb szakaszán: a kiskundorozsmai telepen a gázátjátszó állomást ellenőrizték, ahol mindent rendben találtak és a katonákkal is egyeztettek. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a helyzet stabil, így nyugodt húsvétra készülhet az ország. A munka után azonban a család került a középpontba. Mint mondta: 

A melót elvégeztük. A locsolás nem maradhat el, megígértem a gyerekeknek. Irány a Mama!”

A bejegyzésből kiderül, hogy a hagyományos húsvéti locsolkodás idén sem marad el, és az unokák is aktív részesei az ünnepi programnak.

