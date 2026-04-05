Orbán Viktor húsvétvasárnapi üzenetét látni kell!

A miniszterelnök a feltámadás napján kívánt boldog húsvétot a közösségi médiás oldalán. Orbán Viktor ma az évekig tartó felújítás után újra megnyíló Citadella átadásán mond beszédet.
Boldog húsvétot kívánok mindenkinek! – írta Orbán Viktor Facebook-oldalán húsvétvasárnap.
Orbán Viktor húsvétvasárnap a Citadella átadásán mond beszédet
Húsvétvasárnap újra megnyitja kapuit a budapesti Citadella, amely évekig tartó felújítás után, 56 milliárd forintból, teljesen megújult formában várja a látogatókat. A megnyitón Orbán Viktor is beszédet mond, a szervezők pedig kétnapos programsorozattal készülnek.
