Senki nem gondolta volna, hogy itt kezdi a napot Orbán Viktor

A nemzeti kormányzás nem engedi, hogy bevigyenek bennünket a háborúba, nem adjuk oda a pénzünket Ukrajnának és megvédjük a családok érdekeit. Erről szól a választás – mondta a miniszterelnök az Igazság órája című online műsor vasárnapi adásában, amelyet pénteken rögzítettek.
Orbán Viktor kijelentette, hogy az ország nagyon sokat veszítene, ha a nemzeti kormány nem kapna felhatalmazást újabb négy évre, mert
ha belevisznek bennünket a háborúba, elviszik a pénzünket Ukrajnába, a családok megélhetésének a költségei többszörösére fognak ugrani és sok százezer család kerül szinte reménytelen gazdasági helyzetbe.”
„Ezt kell elhárítani, ezt kell kivédeni” – mutatott rá a választás tétjére. Orbán Viktor a Tisza Párttal kapcsolatban megemlítette, hogy
mióta vannak, azóta egy olyan mozgalommal állunk szemben, amely dühre, gyűlöletre, legyalázásra, erőszakra, verbális és fizikai erőszakra épít.”
Vasárnap estére ennek vége lesz – fűzte hozzá. Ehhez hárommillió szavazat kell. „És a kampány megkezdése óta érzékelhetően, vagyis láthatóan és hallhatóan egyre többen vagyunk, szerintem mára mi vagyunk a többség, és ráadásul a csendes többségből, ami szerintem mindig is voltunk, függetlenül a médiazajtól, mára hangos többség vagyunk” – hangsúlyozta a miniszterelnök, a Fidesz elnöke, hozzátéve: van tapasztalata, hogyan szoktak kinézni a választási gyűlések, milyen szokott lenni a hangulatuk, és „minden szempontból csúcsra vagyunk járatva”.
Orbán Viktor azt mondta, nagyon sok fiatal van a gyűléseiken, a fiatalok táborában sokat erősödtek az elmúlt hetekben, „mert a biztonság az biztonság, az emberek a zsigereikben érzik, hogy a világ fölbolydult, föl van kavarodva”.
Függetlenül „az erőszakos és agresszív magyarországi Tiszától”, az egész világban feszültség van, kockázat, folyamatos fenyegetettség, és a fiatalok is biztonságot keresnek – tette hozzá. Az interjúban elhangzott, most ránk figyel Európa és a világ, ugyanakkor a tapasztalatok szerint „az emberek a zsebükre figyelnek szavazáskor”.
Igenis, el kell menni szavazni, mert most figyel az egész világ, hogy mit művelnek a magyarok, és Európa jövője, a Patrióták jövője is részben ma dől el”
– fogalmazott a kormányfő.
Orbán Viktor a korábbi választásokról szólva emlékeztetett, hogy 2014-ben a mostaninál „barátságosabb” vezetése volt az Európai Uniónak, bár már akkor is voltak nagy viták a bankadó és a multiadó miatt. Brüsszel ezt akarta, mi meg az ellenkezőjét, aztán néztük, ki nyer, és mi nyertünk; ugyanígy 2018-ban és 2022-ben – tette hozzá az kormányfő. Úgy értékelt: ott ezt nagyon rosszul viselik, „azt gondolják, hogy ők a világ erkölcsi szempontból legmagasabb polcán vagy csúcsán állnak”, velük szemben senkinek sem lehet igaza, ők annyira a jót képviselik, hogy lehetetlen, hogy velük szemben állva valaki nyerjen. Nekik azt kell bemutatni a tagállamok felé, hogy ha nyersz is Brüsszellel szemben, utána nem tudsz talpon maradni – hangoztatta Orbán Viktor, majd megjegyezte, a magyarok 16. éve szállítják a példát.
Nemcsak, hogy talpon vagyunk, élünk és virulunk, de jobb állapotban vagyunk, mint ők”
– mondta.
A kormányfő közölte, bűncselekmény az, ha az állami szolgálatból – jellemzően a fegyveres testületekből – „ugranak ki” az emberek, ki is adta, hogy ezeknek a magatartásoknak a jogi minősítését végezzék el, tárják föl, és ha kell, induljanak eljárások a választás után. Hozzátette: a hadseregből, a rendőrségtől, a titkosszolgálattól és gazdasági versenyhivataltól kiugrott emberekkel kapcsolatban „összehangoltságot” lát.
Egyáltalán nem lennék meglepve, ha ezek mögött majd nemzetközi titkosszolgálati kapcsolatokat találnánk”
– fogalmazott.
A kormányfő szerint az, hogy ezek az emberek ezt a választás előtt tették meg, „számítás” és „rossz kalkuláció”, de „jön majd a kutyára a dér, mert a választás estéjén ki fog derülni, hogy rossz lóra tettek számításból”. Orbán Viktor a műsorban azt is elmondta: a magyar választási rendszer Európában a legbiztonságosabbak közé tartozik, minden adat megmarad elektronikusan és papíralapon is, tehát kizárható, hogy kívülről befolyásolni lehessen a választás eredményét.
Elmondta: a Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása alapján lesz „nem is kevés” szavazat, amit nem tudnak megszámolni vasárnap este, ezért várhatóan 95-96 százalékos feldolgozottságra lehet számítani.
Orbán Viktor hangsúlyozta: azért kell elmenni szavazni, mert„nem hagyhatjuk, hogy ebek harmincadjára jusson mindaz, amiért az elmúlt tizenhat évben megdolgoztunk”. „Aki biztonságot akar, azt, amit már elért az életben, azt be akarja biztosítani, nem akarja, hogy hátrafelé menjen vagy lecsússzon, vagy kizsebeljék a családi költségvetését, vagy tönkremenjen a cég, ahol dolgozik, ha meg akarja őrizni a teljes foglalkoztatást, ha a családtámogatási rendszert fenn akarja tartani, és nem akar aggódni amiatt, hogy a gyereke vagy unokája előbb-utóbb valami európai zászló alatt egyszer csak ukrán földön találja magát, hát nekik kell elsősorban elmenni választani, és nemet mondani mindarra, ami Brüsszelből fenyeget, nemet mondani a Brüsszellel összejátszó, ukrán párti kormányt felállítani akaró Tisza Pártra, és igent a biztos választásra, vagyis a Fideszre és a KDNP-re” – fogalmazott a miniszterelnök. Hozzátette: minden értelmes érv és fontos szempont ma a biztonság és azon keresztül a Fidesz-KDNP felé mutat, „ezért kell elvinni a szomszédokat is”.