Senki nem gondolta volna, hogy itt kezdi a napot Orbán Viktor

A nemzeti kormányzás nem engedi, hogy bevigyenek bennünket a háborúba, nem adjuk oda a pénzünket Ukrajnának és megvédjük a családok érdekeit. Erről szól a választás – mondta a miniszterelnök az Igazság órája című online műsor vasárnapi adásában, amelyet pénteken rögzítettek.

Orbán Viktor kijelentette, hogy az ország nagyon sokat veszítene, ha a nemzeti kormány nem kapna felhatalmazást újabb négy évre, mert

ha belevisznek bennünket a háborúba, elviszik a pénzünket Ukrajnába, a családok megélhetésének a költségei többszörösére fognak ugrani és sok százezer család kerül szinte reménytelen gazdasági helyzetbe.”

„Ezt kell elhárítani, ezt kell kivédeni” – mutatott rá a választás tétjére. Orbán Viktor a Tisza Párttal kapcsolatban megemlítette, hogy

mióta vannak, azóta egy olyan mozgalommal állunk szemben, amely dühre, gyűlöletre, legyalázásra, erőszakra, verbális és fizikai erőszakra épít.”

Vasárnap estére ennek vége lesz – fűzte hozzá. Ehhez hárommillió szavazat kell. „És a kampány megkezdése óta érzékelhetően, vagyis láthatóan és hallhatóan egyre többen vagyunk, szerintem mára mi vagyunk a többség, és ráadásul a csendes többségből, ami szerintem mindig is voltunk, függetlenül a médiazajtól, mára hangos többség vagyunk” – hangsúlyozta a miniszterelnök, a Fidesz elnöke, hozzátéve: van tapasztalata, hogyan szoktak kinézni a választási gyűlések, milyen szokott lenni a hangulatuk, és „minden szempontból csúcsra vagyunk járatva”.

Orbán Viktor azt mondta, nagyon sok fiatal van a gyűléseiken, a fiatalok táborában sokat erősödtek az elmúlt hetekben, „mert a biztonság az biztonság, az emberek a zsigereikben érzik, hogy a világ fölbolydult, föl van kavarodva”.

Függetlenül „az erőszakos és agresszív magyarországi Tiszától”, az egész világban feszültség van, kockázat, folyamatos fenyegetettség, és a fiatalok is biztonságot keresnek – tette hozzá. Az interjúban elhangzott, most ránk figyel Európa és a világ, ugyanakkor a tapasztalatok szerint „az emberek a zsebükre figyelnek szavazáskor”.

Igenis, el kell menni szavazni, mert most figyel az egész világ, hogy mit művelnek a magyarok, és Európa jövője, a Patrióták jövője is részben ma dől el”

– fogalmazott a kormányfő.