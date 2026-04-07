Orbán Viktor: Ha Amerika velünk, ki ellenünk? – videó

A miniszterelnök a Facebook-oldalán számolt be a találkozóról, amely a felvételek alapján jó hangulatban zajlott. Orbán Viktor úgy fogalmazott:
Amerika velünk. Köszönjük a támogatást, Alelnök úr!
A miniszterelnök ezzel is jelezte, hogy a látogatás túlmutatott egy szokásos diplomáciai egyeztetésen.
„Az egyik utolsó valódi államférfi Európában”
J. D. Vance a sajtótájékoztatón nem fukarkodott az elismerő szavakkal:
Szeretjük a magyar embereket, ezt a nagyszerű nemzetet és kultúrátokat. Az igazi államférfiak egyike vagy – sőt azt mondanám, Európában az egyik utolsó valódi államférfi.”
- mondta.
Az amerikai alelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország kulcsszerepet játszik Európa erejében és sikerében, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok számára kiemelten fontos a két ország közötti jó kapcsolat fenntartása. Elmondta továbbá, hogy a közelgő választások miatt különösen fontosnak tartotta a látogatást, és sok sikert kívánt a nemzeti oldalnak a voksolás előtt.