J. D. Vance: Orbán Viktor a legfontosabb vezető Európában

Orbán Viktor: Ha Amerika velünk, ki ellenünk? – videó

Néhány nappal az országgyűlési választások előtt Budapestre látogatott J. D. Vance amerikai alelnök, hogy megerősítse az Egyesült Államok támogatását Orbán Viktor mellett. A találkozót közös sajtótájékoztató követte, ahol kemény politikai üzenetek hangzottak el.
A miniszterelnök a Facebook-oldalán számolt be a találkozóról, amely a felvételek alapján jó hangulatban zajlott. Orbán Viktor úgy fogalmazott: 

J. D. Vance és Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatót tartott kedden Budapesten  (Fotó: MTI/Balogh Dávid)

Amerika velünk. Köszönjük a támogatást, Alelnök úr!

A miniszterelnök ezzel is jelezte, hogy a látogatás túlmutatott egy szokásos diplomáciai egyeztetésen.

J. D. Vance: Ön az egyetlen igazi államférfi Európában

„Az egyik utolsó valódi államférfi Európában”

J. D. Vance a sajtótájékoztatón nem fukarkodott az elismerő szavakkal: 

Szeretjük a magyar embereket, ezt a nagyszerű nemzetet és kultúrátokat. Az igazi államférfiak egyike vagy – sőt azt mondanám, Európában az egyik utolsó valódi államférfi.” 

- mondta.

Az amerikai alelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország kulcsszerepet játszik Európa erejében és sikerében, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok számára kiemelten fontos a két ország közötti jó kapcsolat fenntartása. Elmondta továbbá, hogy a közelgő választások miatt különösen fontosnak tartotta a látogatást, és sok sikert kívánt a nemzeti oldalnak a voksolás előtt.

