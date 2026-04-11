Most mi vagyunk a hangos többség - mozgósítás Székesfehérváron és győzelmi várakozás az ATV-ben

A kampány hajrájában Székesfehérváron tartott nagygyűlésen Orbán Viktor a mozgósítás fontosságát hangsúlyozta. A miniszterelnök szerint a választás legnagyobb kérdése továbbra is az, hogy Magyarország ki tud-e maradni a háborúból, illetve meg tudja-e védeni a családokat az európai energiapolitika következményeitől.
Orbán Viktor Székesfehérváron: Mindenki hozzon el mindenkit!
A beszéd elején a kormányfő arra kérte a jelenlévőket, hogy támogassák a kormánypárti jelölteket, mert a következő években „bátor, hűséges, kormányt támogató” képviselőkre lesz szükség. Külön kiemelte Székesfehérvár fejlődését, és megköszönte a város vezetésének munkáját.
Orbán Viktor hangsúlyozta a határon túli magyarok szerepét is, akik szerinte kulcsszerepet játszanak a nemzet egységének megőrzésében. Úgy fogalmazott, hogy:
Nemcsak nekik van szükségük ránk, hanem nekünk is rájuk, mert a külhoni közösségek tartják össze a nemzet egészét."
A kampány egyik fő tanulságaként azt emelte ki, hogy a korábbi „csendes többség” az elmúlt hetekben „hangos többséggé” vált. Szerinte a digitális térben tapasztalt támadások ellenére a kormánypárti szavazók megerősödtek, és ma már láthatóbbak, mint korábban.
Most mi vagyunk a hangos többség”
- fogalmazott.
A választás tétjéről szólva felidézte a 2022-es „háborúellenes megállapodást”, amelyet szerinte a kormány betartott. Úgy vélte, most ezt kell megújítani, mert Európa továbbra is a háború folytatásában érdekelt.
Ha megkapjuk a bizalmat, nem hagyjuk, hogy belevigyenek minket a háborúba”
- mondta.
A miniszterelnök három fő gazdasági veszélyre is figyelmeztetett:
- Elsőként Ukrajna finanszírozását említette, amely szerinte hatalmas hitelcsomagokon keresztül adósíthatja el Európát.
- Másodikként az orosz energiáról való leválást nevezte meg, amely a rezsicsökkentés végét hozná.
- Harmadikként pedig azt, hogy a multik vissza akarják szerezni az elmúlt években tőlük elvont forrásokat.
Beszélt arról is, hogy sokan igazságtalannak érzik az elmúlt éveket, de szerinte a háború fékezte a gazdasági előrelépést. Ennek ellenére eredményként említette a teljes foglalkoztatást és a családtámogatási rendszert.
Ha van gyerek, van jövő”
- hangsúlyozta.
A beszéd végén pedig egy egyértelmű mozgósító üzenetet fogalmazott meg arról, hogy a választás az utolsó napokban dőlhet el, ezért minden támogatónak újabb szavazókat kell meggyőznie.
Mindenki hozzon el mindenkit!”
- mondta a kormányfő.
Orbán Viktor az ATV-ben: A Fidesz győzelmére számítok
Az ATV-ben adott interjújában Orbán Viktor úgy értékelte, hogy a kampány végére sikerült minden fontos üzenetet eljuttatni a választókhoz, és így a Fidesz győzelmére lehet számítani.
A miniszterelnök a televíziós interjújában kijelentette:
A jól végzett munka nyugalmát érzem”
- fogalmazott.
Orbán Viktor szerint a Fidesz kampánya a valóságra épült, amely „riasztó”, ezért a józan észre alapozva mutatták be, milyen következményekkel járhatnak a különböző politikai döntések. Hangsúlyozta, hogy kerülték a személyeskedést, és inkább a jövőbeni kilátásokról beszélt.
A közvélemény-kutatásokról szólva kritikus hangot ütött meg, elmondva, hogy ezek egyre inkább befolyásolni akarják a választókat. Úgy látja, a digitális térben „eltűntek az érvek”, helyüket hangulatok és álhírek vették át, ezért volt szükség a személyes jelenlét erősítésére.
Az ellenzékkel kapcsolatban azt mondta, tudatosan nem ment bele éles személyes támadásokba, mert szerinte a politikának vannak határai. Ugyanakkor propagandának nevezte azt az állítást, hogy vereség esetén nem adná át a hatalmat, hangsúlyozva, hogy mindig tiszteletben tartották a választók döntését.
A gazdasági helyzetről szólva elismerte, hogy az elmúlt évek nehezek voltak, de kiemelte, Magyarország nem adta fel a fontos céljait. Példaként említette a családtámogatásokat, az adócsökkentéseket és a minimálbér-emelést. Szerinte ezek azt bizonyítják, hogy válsághelyzetben is lehet eredményeket elérni.
Külpolitikai kérdésekben hangsúlyozta, hogy Magyarország érdeke a béke és az energiabiztonság fenntartása.
Ukrajna nyomást gyakorol Magyarországra az energiapolitika miatt, de a kormány nem enged ebből az álláspontból. Ha nem engedik az olajat, nem lesz pénz”
- utalt a brüsszeli döntéseknek az ukrán olajblokád miatti blokkolására.
Orbán Viktor a jövőre vonatkozó tervekről is beszélt: hárommillió szavazatot szeretne elérni, mert ez biztos többséget jelent. Kijelentette, hogy nem enged magyar katonát Ukrajnába, megvédi a rezsicsökkentést és folytatja a családtámogatási programokat.
A miniszterelnök szerint a következő évek kulcskérdése az energiafüggetlenség növelése lesz, ezért kiemelt feladatnak nevezte a paksi beruházások folytatását. Összegzésként hangsúlyozta:
Az április 12-i választás tétje nemcsak politikai, hanem gazdasági és biztonsági kérdés is, amely hosszú távon meghatározza Magyarország jövőjét."