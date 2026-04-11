Most mi vagyunk a hangos többség - mozgósítás Székesfehérváron és győzelmi várakozás az ATV-ben

A kampány hajrájában Székesfehérváron tartott nagygyűlésen Orbán Viktor a mozgósítás fontosságát hangsúlyozta. A miniszterelnök szerint a választás legnagyobb kérdése továbbra is az, hogy Magyarország ki tud-e maradni a háborúból, illetve meg tudja-e védeni a családokat az európai energiapolitika következményeitől.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának székesfehérvári állomásán, a Városház téren 2026. április 10-én

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor Székesfehérváron: Mindenki hozzon el mindenkit!

A beszéd elején a kormányfő arra kérte a jelenlévőket, hogy támogassák a kormánypárti jelölteket, mert a következő években „bátor, hűséges, kormányt támogató” képviselőkre lesz szükség. Külön kiemelte Székesfehérvár fejlődését, és megköszönte a város vezetésének munkáját.

Orbán Viktor hangsúlyozta a határon túli magyarok szerepét is, akik szerinte kulcsszerepet játszanak a nemzet egységének megőrzésében. Úgy fogalmazott, hogy:

Nemcsak nekik van szükségük ránk, hanem nekünk is rájuk, mert a külhoni közösségek tartják össze a nemzet egészét."

A kampány egyik fő tanulságaként azt emelte ki, hogy a korábbi „csendes többség” az elmúlt hetekben „hangos többséggé” vált. Szerinte a digitális térben tapasztalt támadások ellenére a kormánypárti szavazók megerősödtek, és ma már láthatóbbak, mint korábban.

Most mi vagyunk a hangos többség”

- fogalmazott.

Résztvevők Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának székesfehérvári állomásán, a Városház téren 2026. április 10-én

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

A választás tétjéről szólva felidézte a 2022-es „háborúellenes megállapodást”, amelyet szerinte a kormány betartott. Úgy vélte, most ezt kell megújítani, mert Európa továbbra is a háború folytatásában érdekelt.

Ha megkapjuk a bizalmat, nem hagyjuk, hogy belevigyenek minket a háborúba”

- mondta.

A miniszterelnök három fő gazdasági veszélyre is figyelmeztetett:

Elsőként Ukrajna finanszírozását említette, amely szerinte hatalmas hitelcsomagokon keresztül adósíthatja el Európát.

Másodikként az orosz energiáról való leválást nevezte meg, amely a rezsicsökkentés végét hozná.

Harmadikként pedig azt, hogy a multik vissza akarják szerezni az elmúlt években tőlük elvont forrásokat.

Beszélt arról is, hogy sokan igazságtalannak érzik az elmúlt éveket, de szerinte a háború fékezte a gazdasági előrelépést. Ennek ellenére eredményként említette a teljes foglalkoztatást és a családtámogatási rendszert.

Ha van gyerek, van jövő”

- hangsúlyozta.