Orbán Viktor

Most mi vagyunk a hangos többség - mozgósítás Székesfehérváron és győzelmi várakozás az ATV-ben

37 perce
Olvasási idő: 11 perc
A választási kampány utolsó előtti napján is rendkívül sűrű és tartalmas programja volt Orbán Viktor miniszterelnöknek. Székesfehérváron nagyszabású mozgósító beszédet tartott, előtte pedig az ATV-ben egy interjúban értékelte a kampány eredményeit. Orbán Viktor üzeneteiben közös pontként jelent meg a választás tétje – a háborúból való kimaradás, az energiaárak védelme és a nemzeti szuverenitás megőrzése.
A kampány hajrájában Székesfehérváron tartott nagygyűlésen Orbán Viktor a mozgósítás fontosságát hangsúlyozta. A miniszterelnök szerint a választás legnagyobb kérdése továbbra is az, hogy Magyarország ki tud-e maradni a háborúból, illetve meg tudja-e védeni a családokat az európai energiapolitika következményeitől.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának székesfehérvári állomásán, a Városház téren 2026. április 10-én
Orbán Viktor Székesfehérváron: Mindenki hozzon el mindenkit!

A beszéd elején a kormányfő arra kérte a jelenlévőket, hogy támogassák a kormánypárti jelölteket, mert a következő években „bátor, hűséges, kormányt támogató” képviselőkre lesz szükség. Külön kiemelte Székesfehérvár fejlődését, és megköszönte a város vezetésének munkáját.

Orbán Viktor hangsúlyozta a határon túli magyarok szerepét is, akik szerinte kulcsszerepet játszanak a nemzet egységének megőrzésében. Úgy fogalmazott, hogy:

Nemcsak nekik van szükségük ránk, hanem nekünk is rájuk, mert a külhoni közösségek tartják össze a nemzet egészét."

A kampány egyik fő tanulságaként azt emelte ki, hogy a korábbi „csendes többség” az elmúlt hetekben „hangos többséggé” vált. Szerinte a digitális térben tapasztalt támadások ellenére a kormánypárti szavazók megerősödtek, és ma már láthatóbbak, mint korábban. 

Most mi vagyunk a hangos többség”

- fogalmazott.

Résztvevők Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának székesfehérvári állomásán, a Városház téren 2026. április 10-én
A választás tétjéről szólva felidézte a 2022-es „háborúellenes megállapodást”, amelyet szerinte a kormány betartott. Úgy vélte, most ezt kell megújítani, mert Európa továbbra is a háború folytatásában érdekelt.

Ha megkapjuk a bizalmat, nem hagyjuk, hogy belevigyenek minket a háborúba”

- mondta.

A miniszterelnök három fő gazdasági veszélyre is figyelmeztetett: 

  • Elsőként Ukrajna finanszírozását említette, amely szerinte hatalmas hitelcsomagokon keresztül adósíthatja el Európát.
  • Másodikként az orosz energiáról való leválást nevezte meg, amely a rezsicsökkentés végét hozná.
  • Harmadikként pedig azt, hogy a multik vissza akarják szerezni az elmúlt években tőlük elvont forrásokat.

Beszélt arról is, hogy sokan igazságtalannak érzik az elmúlt éveket, de szerinte a háború fékezte a gazdasági előrelépést. Ennek ellenére eredményként említette a teljes foglalkoztatást és a családtámogatási rendszert.

Ha van gyerek, van jövő”

- hangsúlyozta.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának székesfehérvári állomásán, a Városház téren 2026. április 10-én
A beszéd végén pedig egy egyértelmű mozgósító üzenetet fogalmazott meg arról, hogy a választás az utolsó napokban dőlhet el, ezért minden támogatónak újabb szavazókat kell meggyőznie. 

Mindenki hozzon el mindenkit!”

- mondta a kormányfő. 


Orbán Viktor az ATV-ben: A Fidesz győzelmére számítok


Az ATV-ben adott interjújában Orbán Viktor úgy értékelte, hogy a kampány végére sikerült minden fontos üzenetet eljuttatni a választókhoz, és így a Fidesz győzelmére lehet számítani.

A miniszterelnök a televíziós interjújában kijelentette: 

A jól végzett munka nyugalmát érzem”

- fogalmazott.

Budapest, 2026. április 10. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (j) interjút ad az ATV Mérleg című műsorában 2026. április 10-én. Balról Rónai Egon műsorvezető. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor szerint a Fidesz kampánya a valóságra épült, amely „riasztó”, ezért a józan észre alapozva mutatták be, milyen következményekkel járhatnak a különböző politikai döntések. Hangsúlyozta, hogy kerülték a személyeskedést, és inkább a jövőbeni kilátásokról beszélt.

A közvélemény-kutatásokról szólva kritikus hangot ütött meg, elmondva, hogy ezek egyre inkább befolyásolni akarják a választókat. Úgy látja, a digitális térben „eltűntek az érvek”, helyüket hangulatok és álhírek vették át, ezért volt szükség a személyes jelenlét erősítésére.

Az ellenzékkel kapcsolatban azt mondta, tudatosan nem ment bele éles személyes támadásokba, mert szerinte a politikának vannak határai. Ugyanakkor propagandának nevezte azt az állítást, hogy vereség esetén nem adná át a hatalmat, hangsúlyozva, hogy mindig tiszteletben tartották a választók döntését.

A gazdasági helyzetről szólva elismerte, hogy az elmúlt évek nehezek voltak, de kiemelte, Magyarország nem adta fel a fontos céljait. Példaként említette a családtámogatásokat, az adócsökkentéseket és a minimálbér-emelést. Szerinte ezek azt bizonyítják, hogy válsághelyzetben is lehet eredményeket elérni.

Külpolitikai kérdésekben hangsúlyozta, hogy Magyarország érdeke a béke és az energiabiztonság fenntartása. 

Ukrajna nyomást gyakorol Magyarországra az energiapolitika miatt, de a kormány nem enged ebből az álláspontból. Ha nem engedik az olajat, nem lesz pénz”

- utalt a brüsszeli döntéseknek az ukrán olajblokád miatti blokkolására.

Orbán Viktor a jövőre vonatkozó tervekről is beszélt: hárommillió szavazatot szeretne elérni, mert ez biztos többséget jelent. Kijelentette, hogy nem enged magyar katonát Ukrajnába, megvédi a rezsicsökkentést és folytatja a családtámogatási programokat.

A miniszterelnök szerint a következő évek kulcskérdése az energiafüggetlenség növelése lesz, ezért kiemelt feladatnak nevezte a paksi beruházások folytatását. Összegzésként hangsúlyozta: 

Az április 12-i választás tétje nemcsak politikai, hanem gazdasági és biztonsági kérdés is, amely hosszú távon meghatározza Magyarország jövőjét."

 

