Minden eddiginél fontosabb üzenetet küldött Orbán Viktor az utolsó kampánynapon

A meglehetősen intenzívre sikerült kampányzáró napon újabb poszttal jelentkezett Orbán Viktor. A kormányfő azt kéri a választóktól, hogy

menjenek el voksolni és szavazatukkal támogassák a Fideszt és a párt jelöltjeit.

A nagyobbik kormánypárt alaposan rákapcsolt a választási véghajrájában. Szombaton a fideszes kampánykülönítmény több településre is ellátogat és eddig is csak úgy záporoztak a posztok.

Mint ismert, a Fidesz a budai Várban 19 órai kezdettel tartja a kampányzárót. Az előzetes tervek szerint Orbán Viktor mellett Szijjártó Péter és Lázár János is beszédet fog mondani.

Ahogy az Origón beszámoltunk róla, a miniszterelnök kora reggel bejelentette, hogy Egymillió kézfogás névvel akciósorozatot indít. „Azt kértem a Fidesz híveitől, támogatóitól, jelöltjeitől, hogy keressenek fel minél több embert, és a nap végére, ha összesítjük, akkor legyen meg az egymillió kézfogás” – árulta el a részleteket a kormányfő.