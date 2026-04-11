Egymillió kézfogás akciósorozatot indít Orbán Viktor a kampányhajrában

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12.
Orbán Viktor

Sajtóértesülés: ezzel a szuperjárművel fog megérkezni Orbán Viktor a budai Várba

Az Index értesülései szerint a miniszterelnök Szijjártó Péterrel és Lázár Jánossal a fedélzeten egy „Csak a Fidesz” feliratú busszal fog begördülni a kampányzáró helyszínére.
Orbán Viktor, Fidesz, Választás 2026, kampányzáró

A kampánytrió tagjai a Fidesz kampánybuszával indultak útnak, és a járművel kezdtek észak-magyarországi turnéba az utolsó napon. Sikerült megtudnunk, hogy az Orbán–Lázár–Szijjártó-trió ezzel a busszal érkezik majd a budapesti Szentháromság térre, ahol 19 órától kampányzárót tartanak – írja a portál.  Egyébként erről a buszról van szó: 

Egymillió kézfogás akció Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Lázár János építési és közlekedési miniszter részvételével
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Mint ismert, a Fidesz a budai Várban 19 órai kezdettel tartja a kampányzáróját. Az előzetes tervek szerint Szijjártó Péter és Lázár János is beszédet fog mondani Orbán Viktor előtt.

Ahogy az Origón beszámoltunk róla, a miniszterelnök kora reggel bejelentette, hogy Egymillió kézfogás névvel akciósorozatot indít. „Azt kértem a Fidesz híveitől, támogatóitól, jelöltjeitől, hogy keressenek fel minél több embert, és a nap végére, ha összesítjük, akkor legyen meg az egymillió kézfogás” – árulta el a részleteket a kormányfő. 

 

 

