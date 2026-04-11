Sajtóértesülés: ezzel a szuperjárművel fog megérkezni Orbán Viktor a budai Várba

A kampánytrió tagjai a Fidesz kampánybuszával indultak útnak, és a járművel kezdtek észak-magyarországi turnéba az utolsó napon. Sikerült megtudnunk, hogy az Orbán–Lázár–Szijjártó-trió ezzel a busszal érkezik majd a budapesti Szentháromság térre, ahol 19 órától kampányzárót tartanak – írja a portál. Egyébként erről a buszról van szó:

Egymillió kézfogás akció Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Lázár János építési és közlekedési miniszter részvételével

Mint ismert, a Fidesz a budai Várban 19 órai kezdettel tartja a kampányzáróját. Az előzetes tervek szerint Szijjártó Péter és Lázár János is beszédet fog mondani Orbán Viktor előtt.

Ahogy az Origón beszámoltunk róla, a miniszterelnök kora reggel bejelentette, hogy Egymillió kézfogás névvel akciósorozatot indít. „Azt kértem a Fidesz híveitől, támogatóitól, jelöltjeitől, hogy keressenek fel minél több embert, és a nap végére, ha összesítjük, akkor legyen meg az egymillió kézfogás” – árulta el a részleteket a kormányfő.