Orbán Viktor: Azt hiszem, hogy a vártnál nagyobb arányú győzelmet fogunk aratni

Orbán Viktor elárulta, kik hiányoznak neki a legjobban a kampányidőszakban

A kormányfő bepillantást engedett a kampánybuszon zajló történésekből. Lázár János potyautasnak nevezte magát, Szijjártó Péter az útonálló, Orbán Viktor pedig interjút adott és zenét hallgatott.
Reggel 7 óra van, itt vagyunk Budapesten – ezzel a felütéssel kezdte legújabb videóját a miniszterelnök, aki ezután megmutatta, milyen hangulat uralkodik a Fidesz kampánybuszán. Röviden, tömören: nem rossz.

  • Szijjártó Péter később csatlakozott a bemelegítésként a Fidesz kampánydalát éneklő társasághoz;
  • Orbán Viktor interjút adott, amiben elárulta, hogy nagyon hiányoznak neki az unokái, akikkel legfeljebb csak a vasárnapi ebédkor tud találkozni. Majd utána zenét hallgatott Lajkó Fannival, az Alapjogokért Központ elemzőjével;
  • Lázár János potyautasnak nevezte magát, amikor megkérdezték tőle, hol van a jegye;
  • Vácra megérkezve a miniszterelnök azt gyakorolta, hogy kell egy rétest elkétharmadolni. 

Mint ismert, a Fidesz vezető politikusai több településre is ellátogatnak a nap során, hogy aztán a budai Várban 19 órai kezdettel megtartsák a kampányzárót. Az előzetes tervek szerint Orbán Viktor mellett Szijjártó Péter és Lázár János is beszédet fog mondani.

Ahogy az Origón beszámoltunk róla, a miniszterelnök kora reggel bejelentette, hogy Egymillió kézfogás névvel akciósorozatot indít. „Azt kértem a Fidesz híveitől, támogatóitól, jelöltjeitől, hogy keressenek fel minél több embert, és a nap végére, ha összesítjük, akkor legyen meg az egymillió kézfogás” – árulta el a részleteket a kormányfő. 

 

 

