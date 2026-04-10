A Fidesz-KDNP kampányzárója még a Holdról is látszani fog

Szombat este az országjárás végső állomásához érkezik. A kampányidőszak utolsó beszédének a Szentháromság tér ad otthont, Budapest szívében. Orbán Viktor 19 órától mond majd beszédet.
Orbán Viktor mindenkit a részvételre buzdított, hiszen ez lesz a választások előtti utolsó alkalom arra, hogy a patrióta közösség megmutathassa az egység és az összefogás erejét. A miniszterelnök mellett számos közéleti szereplő is részt fog venni az eseményen; többek között Dér Heni, Szabó Zsófi, Vasvári Vivien és Curtis mindenkit arra bátorítottak, vegyen részt a kampányzárón.
Orbán Viktor: Ez nagyot fog szólni!
Én ott leszek. Legyél ott te is! Mindenki hozzon el mindenkit is!
– üzente a miniszterelnök videójában.
Az eseményen Orbán Viktor mellett beszédet mond Szijjártó Péter külügyminiszter és Lázár János építési és közlekedési miniszter.
