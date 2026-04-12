Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! – megható beszéddel zárta a kampányt Orbán Viktor

A kampány hajrájában Orbán Viktor a Szentháromság téren tartott beszédet, ahol hatalmas számú támogató előtt értékelte az elmúlt éveket, és világos üzenetet küldött a választóknak.
Köszönöm, hogy az elmúlt négy évben, a nehéz pillanatokban is rendíthetetlenül támogattak bennünket… hálás vagyok önöknek”
– mondta, kiemelve, hogy a közös bizalom és kitartás tette lehetővé a kormányzati döntések meghozatalát.
Folytatásra kér felhatalmazást
A miniszterelnök beszédében többször is hangsúlyozta, hogy a támogatók szerepe kulcsfontosságú volt a nehéz időszakok átvészelésében, és a jövőben is erre az összefogásra épít. Orbán Viktor egyértelmű mozgósító üzenettel zárta a kampányt: köszönetet mondott az eddigi támogatásért, és arra kérte a választókat, hogy a szavazás napján is álljanak ki a Fidesz mellett.