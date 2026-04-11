Orbán Viktor kampányzáró beszéde: Az ellenfél megmutatta az igazi arcát

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
orbán viktor

Rég nem látott tömeg a Szentháromság téren, Orbán Viktor is elmondta erről a véleményét

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Látványos fotót tett közzé a kormánypártok szombati kampányzáró eseményéről a miniszterelnök. A képen Orbán Viktor egyedül áll a színpadon az óriási tömeg előtt, amely érdeklődve hallgatja szavait.
orbán viktorbudai várbanszentháromság térenkampányzáróeseményminiszterelnökbeszéd

A kormánypártok szombaton este a Budai Várban, a Szentháromság téren tartották kampányzáró eseményüket. A rendezvényen beszédet mondott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Orbán Viktor miniszterelnök. A tömeg rendkívül lelkesen fogadta a Fidesz politikusait.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának budapesti állomásán, a Szentháromság téren tartott kampányzáró rendezvényen 2026. április 11-én
Fotó: Polyák Attila

Orbán Viktor: Mi vagyunk a legnagyobbak

A kormányfő sokatmondó képet osztott meg Facebook-oldalán az eseményről, amelyen egyedül áll a színpadon, vele szemben pedig az összegyűlt tömeg. A miniszterelnök szónoklata alaposan feltüzelte a jelenlevőket, Orbán Viktor beszéde után hangos és hosszú ovációban tört ki a tömeg.

