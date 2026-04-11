Rég nem látott tömeg a Szentháromság téren, Orbán Viktor is elmondta erről a véleményét

A kormánypártok szombaton este a Budai Várban, a Szentháromság téren tartották kampányzáró eseményüket. A rendezvényen beszédet mondott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Orbán Viktor miniszterelnök. A tömeg rendkívül lelkesen fogadta a Fidesz politikusait.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának budapesti állomásán, a Szentháromság téren tartott kampányzáró rendezvényen 2026. április 11-én

Orbán Viktor: Mi vagyunk a legnagyobbak

A kormányfő sokatmondó képet osztott meg Facebook-oldalán az eseményről, amelyen egyedül áll a színpadon, vele szemben pedig az összegyűlt tömeg. A miniszterelnök szónoklata alaposan feltüzelte a jelenlevőket, Orbán Viktor beszéde után hangos és hosszú ovációban tört ki a tömeg.