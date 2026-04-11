Rég nem látott tömeg a Szentháromság téren, Orbán Viktor is elmondta erről a véleményét

Látványos fotót tett közzé a kormánypártok szombati kampányzáró eseményéről a miniszterelnök. A képen Orbán Viktor egyedül áll a színpadon az óriási tömeg előtt, amely érdeklődve hallgatja szavait.
A kormánypártok szombaton este a Budai Várban, a Szentháromság téren tartották kampányzáró eseményüket. A rendezvényen beszédet mondott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Orbán Viktor miniszterelnök. A tömeg rendkívül lelkesen fogadta a Fidesz politikusait.
Orbán Viktor: Mi vagyunk a legnagyobbak
A kormányfő sokatmondó képet osztott meg Facebook-oldalán az eseményről, amelyen egyedül áll a színpadon, vele szemben pedig az összegyűlt tömeg. A miniszterelnök szónoklata alaposan feltüzelte a jelenlevőket, Orbán Viktor beszéde után hangos és hosszú ovációban tört ki a tömeg.
