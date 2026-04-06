Orbán Viktor: Készültség!

A szerb oldalon megkísérelt szabotázsakció után megerősített katonai védelem alatt tartjuk a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát – írta közösségi oldalán Orbán Viktor.
A miniszterelnök Kiskundorozsmáról jelentkezett egy új bejegyzéssel.
Ahogy arról az Origo is beszámolt, a miniszterelnök a magyar–szerb határhoz érkezett hétfőn reggel, ugyanis a szerb szakaszon fel akarták robbantani a gázvezetéket. A katonai védelem a magyarországi szakaszon elindult, ezzel kapcsolatban Orbán Viktor sajtótájékoztatót tartott Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszterrel közösen a magyar–szerb határ közelében.
Orbán Viktor: Ha ezt a gázvezetéket elvágják, magyar családok százezrei maradnak energia nélkül
A helyzet rendkívül súlyos, az ukránok olajblokádja megmutatta, hogy milyen veszélyekkel jár, ha blokkolnak egy vezetéket.
Ha a gázvezeték is blokkolásra kerül, az óriási problémát jelent, mondta el a miniszterelnök. 2022-ben már blokkolt egy vezetéket Ukrajna, azonban a Török Áramlat kapacitás-növelésével képesek vagyunk ellátni Magyarországot energiával.
Ha ezt elvágják, magyar családok százezrei maradnak energia nélkül"
– hangsúlyozta a miniszterelnök Szijjártó Péterrel közösen megtartott tájékoztatóján.