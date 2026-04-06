Orbán Viktor: Készültség!

A szerb oldalon megkísérelt szabotázsakció után megerősített katonai védelem alatt tartjuk a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát – írta közösségi oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök Kiskundorozsma mellett személyesen győződött meg a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának előző nap elrendelt megerősített katonai védelméről

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a miniszterelnök a magyar–szerb határhoz érkezett hétfőn reggel, ugyanis a szerb szakaszon fel akarták robbantani a gázvezetéket. A katonai védelem a magyarországi szakaszon elindult, ezzel kapcsolatban Orbán Viktor sajtótájékoztatót tartott Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszterrel közösen a magyar–szerb határ közelében.