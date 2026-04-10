nagy tímea

Ezért szavaz Orbán Viktorra kétszeres olimpiai bajnokunk

Nagy Tímea megköszönte a miniszterelnöknek a hatékony sporttámogatási rendszert, de ennél sokkal több mindenről beszélt a videójában. Elmondta, miért Orbán Viktorra adja le a voksát vasárnap.
Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó a közösségi oldalán foglalta össze, miért a Fidesz a biztos választás vasárnap, és hogy ő, személy szerint, miért Orbán Viktor miniszterelnökre fogja leadni a voksát. 

Nagy Tímea elmondta, miért szavaz április 12-én Orbán Viktorra
Hogy miért fogok április 12-én Orbán Viktorra szavazni? Csak néhány példa! Migráció kezelése. Az, hogy jelenleg Magyarországon nyugodtan tudunk sétálni az utcákon inzultus nélkül, ennek köszönhető. A fiatalok SZJA-mentessége 25 év alatt, vagy a két-háromgyermekes édesanyák SZJA-mentessége. Ide tartozik a rezsicsökkentés is. Rengeteg magyar család köszönheti azt, hogy ki tudják fizetni a számlákat. 13-14. havi nyugdíj. Édesanyám nevében szeretném megköszönni. Én, mint olimpiai bajnok, külön szeretném megköszönni azt a sporttámogatási rendszert, amelyik jelenleg Magyarországon van, és ennek következtében gyermekek százezrei tudnak sportolni. De mindez csak akkor valósulhat meg, ha Magyarországon béke lesz! Most béke van, őrizzük meg ezt az értéket! Ezért fogok április 12-én Orbán Viktorra szavazni. Hajrá Magyarország, hajrá Fidesz" 

– magyarázta a világ egyik legnagyobb vívója. 

Orbán Balázs: Vasárnap arról döntünk, hogy Zelenszkij vagy Orbán Viktor alakítson-e kormányt

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint egy ukránbarát kormány belerángatná Magyarországot a háborúba és kizsebelné a magyarokat. Orbán Balázs a miniszterelnök székesfehérvári nagygyűlése apropóján osztotta meg gondolatait. Kattintson a részletekért!

