Orbán Viktor a kulisszák mögött: A kampány utolsó hetén már csak szívből megyünk

Közvetlen hangvételű videót tett közzé a közösségi oldalán Orbán Viktor, amelyben a kampány kevésbé látható, hétköznapibb pillanataiba enged betekintést.

A kampány hajrájának személyesebb oldalát villantotta meg a miniszterelnök, aki egy rövid videóban a két országjárási állomás közötti pillanatokat osztotta meg követőivel. A felvételen benzinkúti kávézás és telefonhívások közben látható Orbán Viktor, aki szerint az utolsó hét már elsősorban elhivatottságról és kitartásról szól. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

Orbán Viktor a kampány utolsó hetében sem áll meg

A felvétel nem nagyszabású rendezvényeken, hanem az országjárás közötti átmenetekben készült. Benzinkúti megállók, egy-egy gyors kávé, telefonhívások, szelfik és néhány jó szó azokban a rövid szünetekben, amelyek a sűrű programok között jutnak a miniszterelnöknek.

A videóhoz fűzött üzenet is ezt a hangulatot tükrözi.

A kampány utolsó hetén már csak szívből megyünk. Meg még egy kávéval”

- írta bejegyzéséhez a miniszterelnök.