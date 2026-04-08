Orbán Viktor a kulisszák mögött: A kampány utolsó hetén már csak szívből megyünk

A kampány hajrájának személyesebb oldalát villantotta meg a miniszterelnök, aki egy rövid videóban az országjárás állomásai közötti pillanatokat osztotta meg követőivel. A felvételen benzinkúti kávézás és telefonhívások közben látható Orbán Viktor, aki szerint az utolsó hét már elsősorban elhivatottságról és kitartásról szól.
Közvetlen hangvételű videót tett közzé a közösségi oldalán Orbán Viktor, amelyben a kampány kevésbé látható, hétköznapibb pillanataiba enged betekintést.
Orbán Viktor a kampány utolsó hetében sem áll meg
A felvétel nem nagyszabású rendezvényeken, hanem az országjárás közötti átmenetekben készült. Benzinkúti megállók, egy-egy gyors kávé, telefonhívások, szelfik és néhány jó szó azokban a rövid szünetekben, amelyek a sűrű programok között jutnak a miniszterelnöknek.
A videóhoz fűzött üzenet is ezt a hangulatot tükrözi.
A kampány utolsó hetén már csak szívből megyünk. Meg még egy kávéval”
- írta bejegyzéséhez a miniszterelnök.
