Egy szám mindent elmond – Orbán Viktor beszélt a kampány állásáról

Kampányhajrában a miniszterelnök. Orbán Viktor azt mondta, lassan összehozza az egymillió kézfogást. A vasárnapi cél pedig a 3 millió szavazat a Fideszre. Legyünk ott minél többen!
Orbán Viktor szombat reggel meghirdette az Egymillió kézfogás elnevezésű akciósorozatot. Ez láthatóan jól halad; az előzményekhez tartozik, amit nyilatkozott róla: „Azt kértem a Fidesz híveitől, támogatóitól, jelöltjeitől, hogy keressenek fel minél több embert, és a nap végére, ha összesítjük, akkor legyen meg az egymillió kézfogás".
Vácon kezdett, Salgótarjánban folytatta, minden egyes állomáson személyesen találkozik az emberekkel; amerre jár, láthatóan szívesen fogadják. Persze a cél világos: hárommillió szavazat a Fideszre.
