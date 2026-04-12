Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális számok jöttek! Már kétharmadnál a részvétel: elsöprő az aktivitás délután háromkor

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Orbán Viktor

Orbán Viktor látványos kampányzáró után üzent: „Győzzünk újra!”

56 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tömegek, zászlók és fergeteges hangulat – így zárta a kampányt a Fidesz. Orbán Viktor közösségi oldalán köszönte meg a támogatást, és világos üzenetet küldött a választás előtt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Látványos képsorokkal és határozott üzenettel zárult a kampány: Orbán Viktor a közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik részt vettek az eseményen, és az elmúlt hetekben támogatták a Fideszt. A miniszterelnök szerint a cél egyértelmű, és most már csak egyetlen feladat maradt hátra.

Orbán Viktor
Orbán Viktor megköszönte a támogatást, miközben felidézte a szombati kampányzáró legütősebb felvételeit (Forrás: Polyák Attila)
Trump szavai után: irány a szavazókör!

„Nem maradt más hátra: győzzünk újra!”

A miniszterelnök bejegyzésében hangsúlyozta: a kampány során tapasztalt támogatás erőt ad a folytatáshoz, és azt üzeni, hogy a választók készen állnak dönteni Magyarország jövőjéről. Orbán Viktor rövid, de annál határozottabb üzenetet fogalmazott meg: 

Köszönöm a támogatást! Nem maradt más hátra: győzzünk újra! Hajrá, Fidesz!”

 – írta, egyértelművé téve, hogy a választás tétje szerinte a folytatás és a stabilitás megőrzése.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
