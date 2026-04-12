Orbán Viktor látványos kampányzáró után üzent: „Győzzünk újra!”

Tömegek, zászlók és fergeteges hangulat – így zárta a kampányt a Fidesz. Orbán Viktor közösségi oldalán köszönte meg a támogatást, és világos üzenetet küldött a választás előtt.
Látványos képsorokkal és határozott üzenettel zárult a kampány: Orbán Viktor a közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik részt vettek az eseményen, és az elmúlt hetekben támogatták a Fideszt. A miniszterelnök szerint a cél egyértelmű, és most már csak egyetlen feladat maradt hátra.
A miniszterelnök bejegyzésében hangsúlyozta: a kampány során tapasztalt támogatás erőt ad a folytatáshoz, és azt üzeni, hogy a választók készen állnak dönteni Magyarország jövőjéről. Orbán Viktor rövid, de annál határozottabb üzenetet fogalmazott meg:
Köszönöm a támogatást! Nem maradt más hátra: győzzünk újra! Hajrá, Fidesz!”
– írta, egyértelművé téve, hogy a választás tétje szerinte a folytatás és a stabilitás megőrzése.
