Orbán Viktor

Orbán Viktor: Legyetek büszkék az elmúlt 16 év nemzeti vívmányaira!

„Bizonytalanok vagyunk abban, hogy jól szavaztunk-e, de őket szeretném megerősíteni: legyenek büszkék, mert jól döntöttek” – fogalmazott Orbán Viktor a Patriótának adott interjúban. A leköszönő kormányfő a választási vereség után a jobboldali közösség összetartásának és önbizalmának megőrzését nevezte a legfontosabb feladatnak.
„Bizonytalanok vagyunk abban, vagy sokan azok, hogy jól szavaztak-e. Őket szeretném megerősíteni, hogy legyenek büszkék a döntésükre, jól szavaztak. Tehát mi jól szavaztunk. Őket szeretném megerősíteni, hogy legyenek büszkék a döntésükre, jól szavaztak. Tehát mi jól szavaztunk” – fogalmazott Orbán Viktor a Patriótában, erre hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra.

Orbán Viktor, miniszterelnök, kormányfő
Fotó: Képernyőfotó

A leköszönő kormányfő elismerte, hogy a választás után sokakban bizonytalanság és csalódottság alakult ki, ugyanakkor úgy véli, a döntésük helyes volt, hiszen egy olyan politikai erőt és programot támogattak, amely szerinte korábban már bizonyított. Mint mondta, a Fidesz–KDNP által képviselt irány komoly eredményeket ért el az elmúlt években, és meggyőződése, hogy képes lett volna a jövő kihívásainak kezelésére is, ám erre most nem kapott lehetőséget.

 

Többmilliós közösség

Orbán Viktor beszédében külön kitért a jobboldali szavazótábor lelkiállapotára is. Arra biztatta őket, hogy a csalódottság helyett inkább közösségi identitásukra és értékeikre koncentráljanak, hiszen egy több mint 2,3 milliós közösség részei, amelyet a hazaszeretet és a szolgálat szándéka köt össze akkor is, ha éppen nem kormányoz.

A miniszterelnök egyúttal az elmúlt 16 év eredményeinek megőrzését is kulcskérdésnek nevezte. 

Példaként a rezsicsökkentést, a családtámogatásokat és a fiatalok lakhatását segítő intézkedéseket említette, amelyekre szerinte joggal lehetnek büszkék a választók. Hangsúlyozta: amennyiben ezek az intézkedések veszélybe kerülnének, a közösség feladata lesz azok megvédése.

A jelenlegi helyzetben a kormányfő szerint a legfontosabb, hogy a jobboldali szavazók ne veszítsék el önbizalmukat, hanem őrizzék meg büszkeségüket és elkötelezettségüket.

 

