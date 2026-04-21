Liberális beismerés: így hazudtak Orbán Viktorról

Ilyen amikor az amerikai liberálisok rájönnek, hogy évekig átverték őket Orbán Viktorral kapcsolatban. A videón Bill Maher komikus látható, aki 16 évig szidta a magyar miniszterelnököt – írja Bohár Dániel a közösségi oldalán megosztott videóhoz.

Bill Maher amerikai liberális humorista most döbbent rá, hogy hazudott neki a média Orbán Viktorról

Orbán Viktor démonizálása

Bill Maher elmondja, hogy megint hazug játékot űzött vele a liberális média, mert évekig azt hallgatta, hogy

Orbán Viktor Sztálin második eljövetele és soha többé nem lesz demokrácia Magyarországon."

Közben pedig nem történt más, mint az, hogy 16 évig hatalmon volt, majd az emberek másként döntöttek, nem őt választották, pont mint egy demokráciában, amire

Orbán Viktor elismerte a vereségét.

Az amerikai liberális komikus úgy érzi, hogy a média kihasználta őt.