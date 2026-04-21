Liberális beismerés: így hazudtak Orbán Viktorról

Már az amerikai liberálisok körében is terjed a felismerés, hogy a médiájuk hazudott nekik a magyar miniszterelnökkel kapcsolatban. Orbán Viktor demokrata viselkedésének felismeréséről talált egy példát Bohár Dániel.
Ilyen amikor az amerikai liberálisok rájönnek, hogy évekig átverték őket Orbán Viktorral kapcsolatban. A videón Bill Maher komikus látható, aki 16 évig szidta a magyar miniszterelnököt – írja Bohár Dániel a közösségi oldalán megosztott videóhoz.
Orbán Viktor démonizálása
Bill Maher elmondja, hogy megint hazug játékot űzött vele a liberális média, mert évekig azt hallgatta, hogy
Orbán Viktor Sztálin második eljövetele és soha többé nem lesz demokrácia Magyarországon."
Közben pedig nem történt más, mint az, hogy 16 évig hatalmon volt, majd az emberek másként döntöttek, nem őt választották, pont mint egy demokráciában, amire
Orbán Viktor elismerte a vereségét.
Az amerikai liberális komikus úgy érzi, hogy a média kihasználta őt.
