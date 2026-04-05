Ön szerint kölnivel vagy vödörrel locsol Orbán Viktor?

Húsvétra fel! Mutatom, nálam mi a befutó – írta Orbán Viktor húsvétvasárnap rövid videóbejegyzéséhez.

Orbán Viktor: 5 éves korom óta ugyanaz a locsolóvers

A miniszterelnök nem csak azokra a kérdésekre válaszolt, amit a videóból megtudhat, hogy

„Mustár vagy torma? Sós kalács vagy édes? Újhagyma vagy retek? Kölni vagy vödör? Csokitojás vagy sima tojás?”

– de megtudhatjuk azt is, hogy 5 éves kora óta ugyanaz a locsolóverse van:

Húsvét másodnapján mi jutott eszembe? Locsoló üveget vettem a kezembe. Elindultam véle piros tojást szedni, engedelmet kérek, szabad-e locsolni?”

Hétfőn meg is lesz az. Édesanyám is ezt fogja mondani és meglocsoljuk”

– tette hozzá.