Ön szerint kölnivel vagy vödörrel locsol Orbán Viktor?

Mustár vagy torma? Sós kalács vagy édes? Újhagyma vagy retek? Kölni vagy vödör? Csokitojás vagy sima tojás? Orbán Viktor húsvéti szokásaira választ kap a rövid videóban.
Húsvétra fel! Mutatom, nálam mi a befutó – írta Orbán Viktor húsvétvasárnap rövid videóbejegyzéséhez.
Orbán Viktor: 5 éves korom óta ugyanaz a locsolóvers
A miniszterelnök nem csak azokra a kérdésekre válaszolt, amit a videóból megtudhat, hogy
„Mustár vagy torma? Sós kalács vagy édes? Újhagyma vagy retek? Kölni vagy vödör? Csokitojás vagy sima tojás?”
– de megtudhatjuk azt is, hogy 5 éves kora óta ugyanaz a locsolóverse van:
Húsvét másodnapján mi jutott eszembe? Locsoló üveget vettem a kezembe. Elindultam véle piros tojást szedni, engedelmet kérek, szabad-e locsolni?”
Hétfőn meg is lesz az. Édesanyám is ezt fogja mondani és meglocsoljuk”
– tette hozzá.
