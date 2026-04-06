Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha ezt a gázvezetéket elvágják, magyar családok százezrei maradnak energia nélkül

török áramlat

Orbán Viktor: Felkészültünk, a magyar oldalon megvédjük a vezetéket!

A miniszterelnök a magyar-szerb határnál ma reggel ellenőrizte a készültséget. Orbán Viktor közölte, a Magyar Honvédség képes arra, hogy katonai védelem alá helyezze ezt a vezetéket, és szükség esetén meg is védje.
Szabotázsakció. Fel akarták robbantani a Magyarországra tartó gázvezetéket. Mi felkészültünk, a magyar oldalon megvédjük a vezetéket – írta Orbán Viktor rövid videóbejegyzéséhez azzal kapcsolatban, hogy a magyar-szerb határnál ma reggel ellenőrizték a készültséget.

Orbán Viktor, OrbánViktor, magyar-szerb határ, magyarszerbhatár, gázvezeték, Kiskundorozsma, 2026.04.06.
Orbán Viktor miniszterelnök Kiskundorozsma mellett személyesen győződött meg a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának előző nap elrendelt megerősített katonai védelméről 2026. április 6-án
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor: Ez Magyarország köldökzsinórja az energiahálózathoz

Fontos ez a vezeték, ez a köldökzsinórunk. Ha ezt elvágják, akkor a magyar gazdaság megáll, és magyar családok százezrei maradnak gázellátás nélkül”

– hangsúlyozta a miniszterelnök a hétfő reggeli kiskundorozsmai sajtótájékoztatón.

Orbán Viktor hozzátette, ezért is súlyos az, ami Szerbia területén történt; e helyütt megjegyezte, hogy szeretné megköszönni a szerbeknek a gyors és hatékony fellépést, a szabotázsakciónak a föltárása ott zajlik.

A miniszterelnök ezzel együtt hangsúlyozta: a mi felelősségünk az nagyjából innen kezdődik, amikor ez a csővezeték a felszín fölé jön. Elmondta, szemlét tartottak,

a Magyar Honvédség képes arra, hogy katonai védelem alá helyezze ezt a vezetéket, és szükség esetén meg is védje."

Egyelőre Magyarország gázellátása nincs veszélyben, de észnél kell lenni, a szükséges ellenőrzéseket és a folyamatos védelmet teljesíteni kell”

– tette hozzá végezetül.

 

