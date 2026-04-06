Orbán Viktor a magyar-szerb határnál – videó

A miniszterelnök a szerb határ felé tartva jelentkezett be közösségi oldalán hétfő reggel. Orbán Viktor még vasárnap bejelentette, hogy a Török Áramlatot ért terrortámadási kísérlet miatt kiemelt katonai védelmet rendel el a kritikus gázinfrastruktúra mellé.
Ahogyan korábban megírtuk, szabotázsakció gyanúja miatt rendkívüli intézkedéseket rendeltek el a szerb–magyar határ közelében: a gázvezeték magyarországi szakaszát katonai védelem alá helyezték. Orbán Viktor közlése szerint a szerb oldalon robbantást terveztek, ezért a katonák már úton vannak, és rendszeres járőrözést indítanak a térségben.
Úton a határra. Hamarosan helyzetjelentés élőben!
– írta.
Az élő sajtótájékoztatóról szóló beszámolónkat itt olvashatja.
