Orbán Viktor a magyar-szerb határon a katonai védelmet ellenőrzi

Húsvéthétfő, reggel 6. Locsolkodás helyett indulás a magyar-szerb határra. Tegnap a szerb szakaszon fel akarták robbantani a gázvezetéket. Ellenőrizzük, minden rendben van-e a magyar oldalon. Élőben jelentkezem a fejleményekkel! – írta Orbán Viktor rövid videó-bejegyzéséhez hétfőn reggel.

Orbán Viktor: Megnézzük a járőröző katonákat

A miniszterelnök elmondta, megnézik a gázvezetéknek a belépési pontját Kiskundorozsma környékén, ugyanis a szerb oldalon fel akarták robbantani és el kellett rendeli a vezeték magyarországi szakaszának katonai védelmét.

Most indulnak a katonák, hogy járőrözzenek rendszeresen, megnézzük őket”

– tette hozzá a miniszterelnök.

További információkkal hamarosan jelentkezik Orbán Viktor.