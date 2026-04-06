Orbán Viktor a magyar-szerb határon a katonai védelmet ellenőrzi

A miniszterelnök közölte, a magyar-szerb határra utazik hétfő reggel, mert a szerb szakaszon fel akarták robbantani a gázvezetéket. A katonai védelem a magyarországi szakaszon elindult.
Húsvéthétfő, reggel 6. Locsolkodás helyett indulás a magyar-szerb határra. Tegnap a szerb szakaszon fel akarták robbantani a gázvezetéket. Ellenőrizzük, minden rendben van-e a magyar oldalon. Élőben jelentkezem a fejleményekkel! – írta Orbán Viktor rövid videó-bejegyzéséhez hétfőn reggel.
Orbán Viktor: Megnézzük a járőröző katonákat
A miniszterelnök elmondta, megnézik a gázvezetéknek a belépési pontját Kiskundorozsma környékén, ugyanis a szerb oldalon fel akarták robbantani és el kellett rendeli a vezeték magyarországi szakaszának katonai védelmét.
Most indulnak a katonák, hogy járőrözzenek rendszeresen, megnézzük őket”
– tette hozzá a miniszterelnök.
További információkkal hamarosan jelentkezik Orbán Viktor.
