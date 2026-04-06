Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor a szerb határnál ad tájékoztatást a katonai védelemről

Orbán Viktor

Orbán Viktor a magyar-szerb határon a katonai védelmet ellenőrzi

29 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök közölte, a magyar-szerb határra utazik hétfő reggel, mert a szerb szakaszon fel akarták robbantani a gázvezetéket. A katonai védelem a magyarországi szakaszon elindult.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktorszabotázsakciómagyar-szerb határ

Húsvéthétfő, reggel 6. Locsolkodás helyett indulás a magyar-szerb határra. Tegnap a szerb szakaszon fel akarták robbantani a gázvezetéket. Ellenőrizzük, minden rendben van-e a magyar oldalon. Élőben jelentkezem a fejleményekkel! – írta Orbán Viktor rövid videó-bejegyzéséhez hétfőn reggel.

Orbán Viktor, OrbánViktor, magyar-szerb határ, magyarszerbhatár, gázvezeték, Kiskundorozsma, 2026.04.06.
Orbán Viktor: Megnézzük a járőröző katonákat
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor: Megnézzük a járőröző katonákat

A miniszterelnök elmondta, megnézik a gázvezetéknek a belépési pontját Kiskundorozsma környékén, ugyanis a szerb oldalon fel akarták robbantani és el kellett rendeli a vezeték magyarországi szakaszának katonai védelmét.

Most indulnak a katonák, hogy járőrözzenek rendszeresen, megnézzük őket”

– tette hozzá a miniszterelnök.

További információkkal hamarosan jelentkezik Orbán Viktor.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!