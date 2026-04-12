Orbán Viktor: Magyarország békéje és biztonsága ma egy szavazaton is múlhat

A miniszterelnök a választókhoz szólt. Orbán Viktor szerint egyetlen hazafi sem maradhat otthon.
Orbán Viktor közösségi oldalán emlékeztetett mindenkit arra, hogy mekkora a tét a mai országgyűlési választásokon.
A miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy rekord magas a részvétel a választáson, ezért akár egy szavazaton is múlhat minden.
Olyan döntés ez, amit holnap nem lehet visszacsinálni”
– jelezte Orbán Viktor, majd hozzátette,
Ma kell megvédenünk Magyarországot, ezért ma egyetlen hazafi sem maradhat otthon.”
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!