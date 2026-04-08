Orbán Viktor: Mi mindig Magyarország érdekeit képviseljük Brüsszelben, Washingtonban és Moszkvában is

J. D. Vance kedden magyarországi látogatásának első napján Orbán Viktorral folytatott tárgyalás után közös sajtótájékoztatót tartott a magyar miniszterelnökkel.

Orbán Viktor miniszterelnök és J.D. Vance amerikai alelnök a Magyar-Amerikai Barátság Napja alkalmából rendezett nagygyűlésen az MTK Sportparkban 2026. április 7-én

Az alelnök teljes támogatásáról biztosította a kormányfőt, és Magyarország Európában betöltött szerepét is kiemelte. Ugyanakkor megdöbbenését fejezte ki a magyar választásokba történő külföldi beavatkozással kapcsolatban.

Ami ebben az országban történt, ami eközben a választási kampány közben zajlik, az a külföldi beavatkozás egyik legsúlyosabb esete, amit valaha láttam vagy akár olvastam.”

Szerencsére Vance tisztán látja a helyzetet, és ezt is kiemelte.

A brüsszeli bürokraták megpróbálták tönkretenni Magyarország gazdaságát”

– figyelmeztetett, majd hozzátette, hogy mindezt azért teszik az Európai Unió vezetői, mert gyűlölik Orbán Viktort.

Véleménye szerint azonban nem az a lényeg, hogy ki kinek a pártján áll, hanem ki az, aki a saját népének a jólétéért harcol. Ezt méltatta, és kiemelte, Orbán Viktor az,