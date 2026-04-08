Országgyűlési választás2026. április 12.
Orbán Viktor

Orbán Viktor: Mi mindig Magyarország érdekeit képviseljük Brüsszelben, Washingtonban és Moszkvában is

30 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az amerikai alelnök a magyar miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatón beszélt a külföldi választási befolyásolásról, a brüsszeli bürokraták terveiről és a magyar–amerikai kapcsolatokról. J. D. Vance rámutatott, hogy meglátása szerint miért van mindenki Brüsszelben Orbán Viktor ellen.
Orbán Viktor, magyar-amerikai kapcsolat, JD Vance, Választás 2026, kampány

J. D. Vance kedden magyarországi látogatásának első napján Orbán Viktorral folytatott tárgyalás után közös sajtótájékoztatót tartott a magyar miniszterelnökkel.

Orbán Viktor miniszterelnök és J.D. Vance amerikai alelnök a Magyar-Amerikai Barátság Napja alkalmából rendezett nagygyűlésen az MTK Sportparkban 2026. április 7-én
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Az alelnök teljes támogatásáról biztosította a kormányfőt, és Magyarország Európában betöltött szerepét is kiemelte. Ugyanakkor megdöbbenését fejezte ki a magyar választásokba történő külföldi beavatkozással kapcsolatban. 

Ami ebben az országban történt, ami eközben a választási kampány közben zajlik, az a külföldi beavatkozás egyik legsúlyosabb esete, amit valaha láttam vagy akár olvastam.”

Szerencsére Vance tisztán látja a helyzetet, és ezt is kiemelte. 

A brüsszeli bürokraták megpróbálták tönkretenni Magyarország gazdaságát”

– figyelmeztetett, majd hozzátette, hogy mindezt azért teszik az Európai Unió vezetői, mert gyűlölik Orbán Viktort.

Véleménye szerint azonban nem az a lényeg, hogy ki kinek a pártján áll, hanem ki az, aki a saját népének a jólétéért harcol. Ezt méltatta, és kiemelte, Orbán Viktor az,

aki rendkívüli erővel képviseli Magyarország érdekeit. Én azért vagyok itt, hogy segítsem őt ebben a kampányban.”

 

