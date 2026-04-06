Kiderült, hogy milyenek voltak Orbán Viktor húsvétjai gyerekként – videó

„Mama csak egy van. A húsvéti rakott krumplinál pedig nincs jobb. Remélem, marad belőle” – írja Facebook-videója fölött Orbán Viktor. A miniszterelnök által megosztott felvételen édesanyja meséli el, hogy Orbán Viktor minden évben meglocsolja húsvétkor. Azt is felidézi, hogyan járt locsolkodni gyerekként a kormányfő.
A miniszterelnök által megosztott felvételen édesanyja meséli el, hogy Orbán Viktor minden évben meglocsolja húsvétkor. A videóban felidézi azt is, hogyan járt locsolkodni gyerekként a kormányfő. Mint korábban beszámoltunk róla, unokáival ment locsolkodni Orbán Viktor. A miniszterelnök egy korábbi felvételen a kormányfő elmondta, 5 éves kora óta ugyanaz a locsolóverse van:
Húsvét másodnapján mi jutott eszembe? Locsoló üveget vettem a kezembe. Elindultam véle piros tojást szedni, engedelmet kérek, szabad-e locsolni?”
