A patrióták nem felejtenek: Matteo Salvini üzent Orbán Viktornak Milánóból

Matteo Salvini minden egybegyűlt nevében üdvözölte Orbán Viktort, és hangsúlyozta: a patrióták egy összetartó közösséget alkotnak, ahol nehéz helyzetben mindig számíthatnak több ezer barát támogatására – számolt be a Mandiner.

Az igazi barátok nem felejtenek: Orbán Viktort éltették Milánóban (Fotó: MTI/Fischer Zoltán)

Orbán Viktort példaként említette az olasz pártvezető

Matteo Salvini emlékeztetett rá, hogy Orbán Viktor megvédte Magyarország határait és harcolt az ember- és fegyverkereskedők ellen. Az olasz politikus példaként említve őt így fogalmazott:

Folytassuk mindannyian együtt a küzdelmet a szabadságért és a legalitásért!”

Salvini szerint a Patrióták Európáért pártcsalád az egyedüli és igazi ellenfele a brüsszeli bürokratáknak, akik a politikus szerint üzletemberek és háborús gyújtogatók szolgálatában állnak.

A milánói nagygyűlésen Salvini mellett felszólalt többek között Geert Wilders, a holland Szabadságpárt vezetője és Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés elnöke is. A rendezvényen részt vettek a Patrióták Európáért spanyol, görög, észt, osztrák, cseh, lengyel és magyar küldöttségei.

A jobboldali találkozóval egyidőben baloldali pártok és mozgalmak is tüntettek Milánóban. Ők azt hirdették, hogy a város nemet mond a fasizmusra és a rasszizmusra. A demonstrálók petárdákkal és üvegekkel dobálták a rendőröket. A tüntetők között ott volt Ilaria Salis, a Zöldpárti antifa EP-képviselő is.

A milánói esemény az első jelentős európai jobboldali nagygyűlés a magyarországi választás után, ahol Orbán Viktor 16 év után leköszönt a miniszterelnöki posztról.

Salvini beszéde világossá tette, hogy a nemzetközi patrióta közösség továbbra is szövetségesként tekint a magyar kormányfőre, és nem felejti el az elmúlt évek közös küzdelmét a határok védelméért és a nemzeti szuverenitásért.

A Dóm téren tartott rendezvény „Félelem nélkül – Európában mi vagyunk az urak otthonunkban” szlogennel hirdette az európai jobboldal egységét Brüsszellel szemben.