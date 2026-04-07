Nemcsák Károly videóüzenetben állt ki Orbán Viktor és a Fidesz mellett

Nyilvánosan is a szavazói támogatásáról biztosította Orbán Viktor és a Fidesz politikáját Nemcsák Károly színész, rendező, aki a Digitális Polgári Körök (DPK) oldalán közzé tett videós üzenetében a felelős döntés fontosságára hívta fel a figyelmet.

Nemcsák Károly szerint a jelenlegi forrongó világban nagyon nagy szükség van Orbán Viktor személyére

A Jászai Mari-díjas művész szerint a választás tétje túlmutat a következő cikluson, és a biztonság, valamint a hagyományok megőrzése is múlik rajta.

A színművész hangsúlyozta: az április 12-i döntés nem csupán egy politikai ciklusról szól, hanem hosszabb távon is meghatározza Magyarország jövőjét.

Április 12-én felelősen döntünk a sorsunkat illetően. Most gondolnunk kell arra, hogy ez a döntés nem a következő négy évről szól. Orbán Viktor kormánya mindig fontosnak tartotta keresztény értékeinket, hagyományaink őrzését és ebben a forrongó világunkban most úgy érzem, nagyon nagy szükségünk van rá. Ezért is döntök úgy és döntöttem úgy, hogy április 12-én a Fideszre és Orbán Viktorra fogok szavazni a biztonságom miatt”

– mondta videós bejegyzésében Nemcsák Károly.