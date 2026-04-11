Orbán Viktor – Mi vagyunk a legnagyobbak!

A választás előtti utolsó estén kampányzáró rendezvényt tartott a Fidesz–KDNP a budai Várban. Orbán Viktort tömegek várták, a hallgatóság gyorsan kinőtte a teret, a gyűlölet helyett pedig a biztatásé volt a főszerep.
Ha a videót nézzük, rá sem lehet ismerni a Szentháromság térre, na nem azért, mert megváltozott volna, hanem mert olyan gyorsan kinőtte a kampányzáróra érkező hallgatóság. A választás előtti utolsó estén ugyanis kampányzáró rendezvényt tartott a Fidesz–KDNP a budai Várban, ahol Orbán Viktor is felszólalt. Hergelés és gyűlölködés helyett biztató szavak, ahogy az a videón is hallatszik.
Orbán Viktor a beszédében kiemelte, hogy indulatra, gyűlöletre és dühre nem lehet hazát, és nem lehet jövőt építeni!
