Orbán Viktor – Mi vagyunk a legnagyobbak!

Ha a videót nézzük, rá sem lehet ismerni a Szentháromság térre, na nem azért, mert megváltozott volna, hanem mert olyan gyorsan kinőtte a kampányzáróra érkező hallgatóság. A választás előtti utolsó estén ugyanis kampányzáró rendezvényt tartott a Fidesz–KDNP a budai Várban, ahol Orbán Viktor is felszólalt. Hergelés és gyűlölködés helyett biztató szavak, ahogy az a videón is hallatszik.

Felesleges lenne drónokkal pásztázni a teret, a magaslati fotón látszik, ami nyilvánvaló, Orbán Viktorra még mindig rengetegen kíváncsiak

Orbán Viktor a beszédében kiemelte, hogy indulatra, gyűlöletre és dühre nem lehet hazát, és nem lehet jövőt építeni!