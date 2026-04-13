Orbán Viktor minden magyarnak üzent – ezt látni kell

„Mára kiderült, hogy a tegnapi választáson több mint 2 millió 250 ezer szavazó támogatta a Fidesz–KDNP listáját és jelöltjeit” – értékelte az eredményeket Orbán Viktor.

A pártelnök hangsúlyozta: bár ezúttal a támogatottság nem volt elegendő a győzelemhez, a Fidesz mögött álló közösség továbbra is jelentős erőt képvisel. Emlékeztetett arra, hogy

korábban hasonló szavazatszámmal választást lehetett nyerni, most azonban ez csak a tisztes helytállásra volt elég, ami szerinte új politikai helyzetet teremt.

Orbán Viktor kiemelte: a Fidesz a jövőben is számíthat támogatóira, és továbbra is Magyarország egyik legösszetartóbb politikai közössége marad. Hangsúlyozta, hogy

a párt célja a nemzeti oldal eddigi eredményeinek megőrzése, valamint a közösség megerősítése a következő időszakban.

A politikus arról is beszélt, hogy a vereség után azonnal megkezdik az újjászervezést: minden választókerületben mozgósítják az aktivistákat, önkénteseket és jelölteket, valamint országos szinten is újraszervezik a működésüket. Jelezte, hogy rövid időn belül országos választmányi ülést tartanak, és megkezdik a következő időszak politikai munkáját.

Orbán Viktor szerint a választási eredmény ellenére a közösségük stabil alapokon áll, és a jövőben is aktív szerepet kívánnak vállalni a magyar közéletben.