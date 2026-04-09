Orbán Viktor újabb nagyinterjút ad – mutatjuk, hol!

Orbán Viktor, a Fidesz–KDNP listavezetője érkezik egy élő interjúra – adta hírül az Index.

Orbán Viktor nem csak a saját nyilvánossága előtt beszél, ezúttal az Index hírportálnak ad nagyinterjút

Orbán Viktor az Indexben

Az internetes hírportál már több, választásokon elinduló párt vezetőjével is készített nagyinterjút, ezúttal Magyarország miniszterelnökével, a Fidesz-KDNP listavezetőjével készítenek csütörtökön 13 órától interjút.

Emlékezetes, a miniszterelnök a választási kampány során több médiumban is járt, hogy elmondja véleményét a hazai és nemzetközi politikai kérdésekről.

Nem ritka, hogy ellenzéki beállítottságú műsorokba, médiumokhoz látogat el, ennek egyik legjobb példája az ATV:

ahogyan mi is megírtuk, átlépte az egymilliót a miniszterelnökkel készített interjú nézettsége, amely Rónai Egon politikai vitaműsorában került adásba tavaly novemberben.

Ilyen sokáig azonban nem kell visszamenni az időben, hogy ellenzéki hírportálnak adott interjút találjunk a miniszterelnök kampányprogramjában, hiszen a Blikk Talk interjú még egy napos sincs: