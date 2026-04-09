Orbán Viktor: Háborús időkben tapasztalt vezetőkre van szükség – videó

Emlékezetes, Orbán Viktor miniszterelnök a választási kampány során több médiumban is járt, hogy elmondja véleményét a hazai és nemzetközi politikai kérdésekről.

Orbán Viktor arra buzdított, hogy a háborúellenes álláspontot a választásokon is meg kell erősíteni

Orbán Viktor az Indexben

Az internetes hírportál már több, választásokon elinduló párt vezetőjével is készített nagyinterjút, ezúttal Magyarország miniszterelnökével, a Fidesz-KDNP listavezetőjével készítenek csütörtökön 13 órától interjút.

A miniszterelnök az interjú elején arról beszélt, hogy a kőolaj stratégiai tartalékot egyrészt használják, de folyamatosan töltik is föl. A szándék az az, hogy

a védett árat megvédjük.

A kormányinfón szóba került amerikai olaj vásárlása már az USA-ban szóba került, ez része a diverzifikálásnak.

Ezt követően maga a kampány került szóba, az elmúlt évek kampányaival összehasonlítva nem úgy látja a miniszterelnök, hogy most sokkal aktívabb lenne. A mostani kampány a digitalizáció miatt kell most ellensúlyozni, ahogyan fogalmazott:

ezért léptem be most határozottabban a kampányba.

A digitális térrel kapcsolatban megállapította:

elemzőik azt mondják, hogy a Meta letekeri a jobboldali közösségi kommunikáció intenzitását. Ez egy demokrácia-probléma a miniszterelnök szerint,

van a techológia irányából egy komoly fenyegetés a demokrácia irányába.

A miniszterelnök

a munka alapú gazdaságot tartja az elmúlt 16 év kormányzásának,

azzal kapcsolatban pedig, hogy mit kellett volna elérni az elmúlt 16 évben az az, hogy a nemzeti tőke megjelenjen, sikereket érjen el a kiskereskedelem területén.

Ez, akár az árpolitikán keresztül is nagyban segítené a termék előállító magyar szektort – tette hozzá.

Az energiahelyzetről szólva elmondta, a háború az alapvető oka a jelenlegi energiaválságnak, ha sikerül elképzelni azt, hogy a gazdasági növekedés – amelyet akadályoz a háború – nem cél, hanem eszköz, akkor azt is látni kell, hogy

a társadalmi intézkedések – például a családtámogatások rendszere, adópolitika – kell, hogy a célja legyen a kormányzásnak.

Az államadósságot pedig folyamatosan csökkenti a kormányzat, amennyiben azt elengednék, hogy növekedjen a gazdaság, akkor azt a következő generációk szenvednék meg