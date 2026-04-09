Orbán Viktor: Háborús időkben tapasztalt vezetőkre van szükség – videó

Emlékezetes, Orbán Viktor miniszterelnök a választási kampány során több médiumban is járt, hogy elmondja véleményét a hazai és nemzetközi politikai kérdésekről.
Orbán Viktor az Indexben
Az internetes hírportál már több, választásokon elinduló párt vezetőjével is készített nagyinterjút, ezúttal Magyarország miniszterelnökével, a Fidesz-KDNP listavezetőjével készítenek csütörtökön 13 órától interjút.
A miniszterelnök az interjú elején arról beszélt, hogy a kőolaj stratégiai tartalékot egyrészt használják, de folyamatosan töltik is föl. A szándék az az, hogy
a védett árat megvédjük.
A kormányinfón szóba került amerikai olaj vásárlása már az USA-ban szóba került, ez része a diverzifikálásnak.
Ezt követően maga a kampány került szóba, az elmúlt évek kampányaival összehasonlítva nem úgy látja a miniszterelnök, hogy most sokkal aktívabb lenne. A mostani kampány a digitalizáció miatt kell most ellensúlyozni, ahogyan fogalmazott:
ezért léptem be most határozottabban a kampányba.
A digitális térrel kapcsolatban megállapította:
elemzőik azt mondják, hogy a Meta letekeri a jobboldali közösségi kommunikáció intenzitását. Ez egy demokrácia-probléma a miniszterelnök szerint,
van a techológia irányából egy komoly fenyegetés a demokrácia irányába.
A miniszterelnök
a munka alapú gazdaságot tartja az elmúlt 16 év kormányzásának,
azzal kapcsolatban pedig, hogy mit kellett volna elérni az elmúlt 16 évben az az, hogy a nemzeti tőke megjelenjen, sikereket érjen el a kiskereskedelem területén.
Ez, akár az árpolitikán keresztül is nagyban segítené a termék előállító magyar szektort – tette hozzá.
Az energiahelyzetről szólva elmondta, a háború az alapvető oka a jelenlegi energiaválságnak, ha sikerül elképzelni azt, hogy a gazdasági növekedés – amelyet akadályoz a háború – nem cél, hanem eszköz, akkor azt is látni kell, hogy
a társadalmi intézkedések – például a családtámogatások rendszere, adópolitika – kell, hogy a célja legyen a kormányzásnak.
Az államadósságot pedig folyamatosan csökkenti a kormányzat, amennyiben azt elengednék, hogy növekedjen a gazdaság, akkor azt a következő generációk szenvednék meg
– hívta fel a figyelmet.
A közvéleménykutatásokról és a győzelem esetéről szólva a miniszterelnök elmondta, vasárnap kell megnyerni a választásokat, nem előtte, bár érdekesek a kutatások, de
a választók döntenek.
Nehéz időszak elé néz Magyarország, mivel a jelenleg kialakult válságokat – energia és egy lehetséges pénzügyi – kezelni kell és azon dolgoznak, hogy ezekből Magyarország a lehető legnagyobb mértékben kimaradjon. Nagyobb veszteségek és hajótörés nélkül éljük túl ezt – tette hozzá.
Az oktatás és egészségügyre fordított források mértékéről elmondta, nagyon sok pénzt fordítottak mindkét területre, de soha nem lehet azt mondani, hogy elegendő.
Több mint 90 kórházat újítottak fel és sok oktatási intézményt, ráadásul a pedagógusok bérét is sikerült felvinni egymillió forint közelébe. Az orvosok bérét is sikerült rendezni, ráadásul a paraszolvencia kivezetésével
– mutatott rá.
Nem szabad lebecsülni az eredményeket, amiket elértünk, miközben látni kell, hogy vannak még teendők ezeken a területeken
– hangsúlyozta.
Háborús időkben tapasztalt vezetőkre van szükség
A miniszterelnök politikai ellenfeleiről elmondta,
nem szagoltak még háborús időkben puskaport”,
így nem látja azt, hogy alkalmasak lennének ilyen időkben a vezetésre, azt is hozzátette, hogy természetesen nem azt mondja, hogy ez megtanulhatatlan, de nem most van itt az ideje annak, hogy olyanok vezessék az országot, akiknek nincs kormányzati tapasztalatuk.
Tapasztalat, idő, asztalra letett teljesítmény – ezek a döntő szempontok a vezetésnél
– mutatott rá.
Erőből le akarnak nyomni Brüsszelből, de rá fognak jönni, hogy nem megy
A brüsszeli forgatókönyveket említve a miniszterelnök megjegyezte, nála mindig van egy dosszié, amiben az szerepel, hogy hogyan köthet megállapodást Brüsszellel. Ott mindenki tudja róla, hogy vele bármikor lehet tárgyalni
– tette hozzá a miniszterelnök.
Erőből le akarnak nyomni, de eljön a pillanat, amikor rájönnek, hogy nem megy. A mi oldalunkon van megegyezési szándék, az ő oldalukon még nincs. De majd lesz”
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
Orbán Viktor: Én NATO-párti vagyok
A miniszterelnök a felvetett problémáról, miszerint a NATO akár meg is szűnhet, elmondta:
NATO-párti, azonban nem létezett mindig a NATO és akkor is voltak megállapodások országok között.
Minden helyzetre felkészül Magyarország, a miniszterelnök hangsúlyozta, inkább a NATO-n belüli biztonsági rendszert preferálja.
