Orbán Viktor: Hiába fenyegetik az országot, ebből nem engedünk!

Ebből nem fogunk engedni! – írta Orbán Balázs Facebook videó-bejegyzéséhez pénteken azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor soproni beszédében egyértelművé tette, hiába fenyegetik az országot.

Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának soproni állomása 2026. április 8-án

A miniszterelnök politikai igazgatója Orbán Viktor országjárása soproni állomásán elhangzott beszédéből osztott meg részletet, amelyben a miniszterelnök elmondja:

Emlékezzenek arra, hogy az ukránok olajblokád alá vették Magyarországot. Azért tették ezt, mert azt remélték, hogy ha leáll az olaj, és nekünk nincs más lehetőségünk, akkor Magyarországon gazdasági káosz lesz.”

A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy a választások előtt egy hónappal üzemanyaghiány és gazdasági káosz egyet jelent a kormány bukásával. Elmondta, ezt most kivédték, sőt nem csak kivédték, hanem nemet mondtak, és világossá tették, hogy

egy Ukrajna, amelynek tiszteljük az elmúlt 30 éves történelmét, nem zsarolhat meg egy 1100 éves Magyarországot.

Orbán Viktor leszögezte:

Sohasem fogunk belemenni abba, hogy bárki megzsaroljon bennünket, és így próbálja ránk kényszeríteni az akaratát.

Orbán Viktor: Hiába fenyegetnek engem vagy a családomat, ebből nem fogunk engedni

Ezért úgy döntöttek, mondta el a miniszterelnök, hogy az Európai Unióban minden olyan döntést, amely Ukrajna számára kedvező lenne, megakadályoznak egész addig, amíg vissza nem adják az olajunkat és meg nem nyitják újra a vezetéket.

És hiába fenyegetik az országot, hiába fenyegetnek engem vagy a családomat, ebből nem fogunk engedni”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.