Véget ért a Nemzeti Petíció: elsöprő erejű üzenet Brüsszelnek

Orbán Viktor a közösségi oldalán jelentette be, hogy a petíció eredményei alapján a magyar emberek rekordszámban, 1,8 millióan mondtak nemet az olajblokádra és a háború finanszírozására. Hozzátette: a következő lépés az, hogy ennek érvényt is szerezzenek a választásokon.
„A munka felét elvégeztük”
Orbán Viktor szerint a nemzeti petíció egyedülálló Európában:
Mi vagyunk az egyetlen ország Európában, ahol a migráció, a gyermekvédelem, a gazdaság, Ukrajna, sőt az energiabiztonság kérdésében is bevonták az embereket a döntésekbe.”
A kormány álláspontja szerint ezekben az ügyekben eddig is a választók akaratát képviselték, még akkor is, ha ez konfliktust jelentett Brüsszellel. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a petícióval „a munka felét elvégeztük”, de a másik fele még hátravan:
Olyan kormányt kell választanunk, amely érvényt szerez az emberek akaratának.”
Ennek érdekében arra kérte a választókat, hogy a voksoláson a kormánypártokat támogassák. Mint mondta, a cél változatlan: megakadályozni, hogy magyar források a háború finanszírozására menjenek, fellépni az olajblokád ellen, és megőrizni Magyarország energiabiztonságát. Orbán Viktor szerint „a Fidesz a biztos választás”, amely képes érvényt szerezni a magyar emberek döntésének.
Viharfelhők Európában
A nemzetközi helyzet egyre feszültebb, és Európában is erősödnek a háborús készülődés jelei. Németországban már olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek a katonakorú férfiak mozgását is korlátozhatják. Ezek alátámasztják Manfred Webernek, az Európai Néppárt vezetőjének korábbi mondatait, melyekben EU-s zászlós katonákat szeretne a fronton látni. Magyarország célja egyértelmű: ebből ki akar maradni.