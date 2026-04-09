Véget ért a Nemzeti Petíció: elsöprő erejű üzenet Brüsszelnek

A kormány álláspontja szerint ezekben az ügyekben eddig is a választók akaratát képviselték, még akkor is, ha ez konfliktust jelentett Brüsszellel. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a petícióval „a munka felét elvégeztük”, de a másik fele még hátravan:

Olyan kormányt kell választanunk, amely érvényt szerez az emberek akaratának.”

Ennek érdekében arra kérte a választókat, hogy a voksoláson a kormánypártokat támogassák. Mint mondta, a cél változatlan: megakadályozni, hogy magyar források a háború finanszírozására menjenek, fellépni az olajblokád ellen, és megőrizni Magyarország energiabiztonságát. Orbán Viktor szerint „a Fidesz a biztos választás”, amely képes érvényt szerezni a magyar emberek döntésének.

Orbán Viktor arra buzdított, hogy a háborúellenes álláspontot a választásokon is meg kell erősíteni (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Viharfelhők Európában

A nemzetközi helyzet egyre feszültebb, és Európában is erősödnek a háborús készülődés jelei. Németországban már olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek a katonakorú férfiak mozgását is korlátozhatják. Ezek alátámasztják Manfred Webernek, az Európai Néppárt vezetőjének korábbi mondatait, melyekben EU-s zászlós katonákat szeretne a fronton látni. Magyarország célja egyértelmű: ebből ki akar maradni.