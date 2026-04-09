Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Véget ért a Nemzeti Petíció: elsöprő erejű üzenet Brüsszelnek

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Orbán Viktor

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy a petíció eredményei alapján a magyarok rekordszámban mondtak nemet az olajblokádra és a háború finanszírozására. Orbán Viktor hozzátette: a következő lépés az, hogy ennek érvényt is szerezzenek a választásokon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorBrüsszelVálasztás 2026háborúnemzeti petíció

Orbán Viktor a közösségi oldalán jelentette be, hogy a petíció eredményei alapján a magyar emberek rekordszámban, 1,8 millióan mondtak nemet az olajblokádra és a háború finanszírozására. Hozzátette: a következő lépés az, hogy ennek érvényt is szerezzenek a választásokon.

Orbán Viktor szerint a nemzeti petíció kitöltésével a munka egyik fele el van végezve (Fotó: Purger Tamás/MTI)

„A munka felét elvégeztük”

Orbán Viktor szerint a nemzeti petíció egyedülálló Európában:

Mi vagyunk az egyetlen ország Európában, ahol a migráció, a gyermekvédelem, a gazdaság, Ukrajna, sőt az energiabiztonság kérdésében is bevonták az embereket a döntésekbe.”

A kormány álláspontja szerint ezekben az ügyekben eddig is a választók akaratát képviselték, még akkor is, ha ez konfliktust jelentett Brüsszellel. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a petícióval „a munka felét elvégeztük”, de a másik fele még hátravan: 

Olyan kormányt kell választanunk, amely érvényt szerez az emberek akaratának.” 

Ennek érdekében arra kérte a választókat, hogy a voksoláson a kormánypártokat támogassák. Mint mondta, a cél változatlan: megakadályozni, hogy magyar források a háború finanszírozására menjenek, fellépni az olajblokád ellen, és megőrizni Magyarország energiabiztonságát. Orbán Viktor szerint „a Fidesz a biztos választás”, amely képes érvényt szerezni a magyar emberek döntésének.

Orbán Viktor arra buzdított, hogy a háborúellenes álláspontot a választásokon is meg kell erősíteni (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Viharfelhők Európában

A nemzetközi helyzet egyre feszültebb, és Európában is erősödnek a háborús készülődés jelei. Németországban már olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek a katonakorú férfiak mozgását is korlátozhatják. Ezek alátámasztják Manfred Webernek, az Európai Néppárt vezetőjének korábbi mondatait, melyekben EU-s zászlós katonákat szeretne a fronton látni. Magyarország célja egyértelmű: ebből ki akar maradni.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
