95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
orbán viktor

Orbán Viktor: A családokat az édesanyák tartják össze, őket és a gyerekeket kell támogatni

A miniszterelnök szombaton egész nap a választókkal találkozott az ország több pontján. Orbán Viktor út közben adott interjút Déri Stefi politikai kommentátornak, akinek kifejtette: a két- vagy többgyermekes édesanyák adómentességét tartja kormánya egyik legnagyobb eredményének.
orbán viktorédesanyadéri stefiegymillió kézfogásszemélyi jövedelmadómentességinterjú

A kampány utolsó napján interjút adott Orbán Viktor miniszterelnök Déri Stefi politikai influenszernek. A kormányfő az Egymillió Kézfogás esemény apropóján járt ma az ország több pontján, és találkozott a választókkal. Az interjúban Orbán Viktor arról is szót ejtett, hogy a Tisza Párt eltörölné a nőknek és a fiataloknak nyújtott adókedvezményeket.

Egymillió kézfogás: szombaton a választókkal találkozott Orbán Viktor. A kormányfő a két- vagy többgyermekes anyák adómentességét emlegette legnagyobb eredményei között
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor: Az ellenfeleink ezt meg akarják szüntetni

A miniszterelnök elmondta: a kabinet családpolitikai eredményei kapcsán arra a legbüszkébb, hogy biztosították a két- vagy többgyermekes anyák élethosszig tartó személyijövedelemadó-mentességét. Kiemelte: ebben van egy éles vita a kormány és az ellenzék között, a baloldali, progresszív Tisza Párt ugyanis eltörölné ezt az intézkedéscsomagot.

 

