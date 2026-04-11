Orbán Viktor: A családokat az édesanyák tartják össze, őket és a gyerekeket kell támogatni

A miniszterelnök szombaton egész nap a választókkal találkozott az ország több pontján. Orbán Viktor út közben adott interjút Déri Stefi politikai kommentátornak, akinek kifejtette: a két- vagy többgyermekes édesanyák adómentességét tartja kormánya egyik legnagyobb eredményének.
A kampány utolsó napján interjút adott Orbán Viktor miniszterelnök Déri Stefi politikai influenszernek. A kormányfő az Egymillió Kézfogás esemény apropóján járt ma az ország több pontján, és találkozott a választókkal. Az interjúban Orbán Viktor arról is szót ejtett, hogy a Tisza Párt eltörölné a nőknek és a fiataloknak nyújtott adókedvezményeket.
Orbán Viktor: Az ellenfeleink ezt meg akarják szüntetni
A miniszterelnök elmondta: a kabinet családpolitikai eredményei kapcsán arra a legbüszkébb, hogy biztosították a két- vagy többgyermekes anyák élethosszig tartó személyijövedelemadó-mentességét. Kiemelte: ebben van egy éles vita a kormány és az ellenzék között, a baloldali, progresszív Tisza Párt ugyanis eltörölné ezt az intézkedéscsomagot.
