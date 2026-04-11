Orbán Viktor: A családokat az édesanyák tartják össze, őket és a gyerekeket kell támogatni

A kampány utolsó napján interjút adott Orbán Viktor miniszterelnök Déri Stefi politikai influenszernek. A kormányfő az Egymillió Kézfogás esemény apropóján járt ma az ország több pontján, és találkozott a választókkal. Az interjúban Orbán Viktor arról is szót ejtett, hogy a Tisza Párt eltörölné a nőknek és a fiataloknak nyújtott adókedvezményeket.

Egymillió kézfogás: szombaton a választókkal találkozott Orbán Viktor. A kormányfő a két- vagy többgyermekes anyák adómentességét emlegette legnagyobb eredményei között

A miniszterelnök elmondta: a kabinet családpolitikai eredményei kapcsán arra a legbüszkébb, hogy biztosították a két- vagy többgyermekes anyák élethosszig tartó személyijövedelemadó-mentességét. Kiemelte: ebben van egy éles vita a kormány és az ellenzék között, a baloldali, progresszív Tisza Párt ugyanis eltörölné ezt az intézkedéscsomagot.