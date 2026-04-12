„Nem adjuk!” – kemény üzenet a kampányzárón

A kampányzárón elhangzott beszédek után Orbán Balázs közösségi oldalán hangsúlyozta a választás jelentőségét, kiemelve, hogy most nem egy szokványos politikai döntés előtt áll az ország. A kérdés, hogy Orbán Viktor, vagy Zelenszkij alakít -e kormányt.
A választás tétje nagyobb, mint valaha”
– mutatott rá, hozzátéve, hogy a magyarok saját sorsukról és az ország jövőjéről döntenek, beleértve a béke és biztonság kérdését is.
Békéről és biztonságról szól a döntés
Orbán Viktor a kampányzáró beszédében világossá tette, hogy a választás egyik kulcskérdése az Ukrajnához fűződő viszony és a háborúhoz való hozzáállás. Úgy fogalmazott, nem engedhető meg, hogy Magyarország erőforrásait külső érdekek szolgálatába állítsák, és hangsúlyozta:
Nem adjuk se a gyerekeinket, se a fiainkat, se a fegyvereinket, se a pénzünket Ukrajnának.”
Orbán Balázs szerint ezért minden szavazatra szükség van, hogy az ország megőrizze békéjét és a magyar családok biztonságát.