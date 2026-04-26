Emiatt mondott le Orbán Viktor a mandátumáról az alkotmányjogász szerint

Ez a döntés mutatja Orbán Viktor államférfiúi nagyságát: nem ragaszkodik a formális pozícióhoz, hanem a nemzet hosszú távú érdekeit szolgálja – vélekedett Ifj. Lomnici Zoltán a Magyar Nemzetnek arra reagálva, hogy a távozó miniszterelnök bejelentette: visszaadja a mandátumát és a nemzeti oldal újjászervezésére koncentrál.

Orbán Viktor bejelentette, hogy nem veszi fel a parlamenti mandátumát, hanem a Fidesz újjászervezésén fog dolgozni

Az alkotmányjogász rámutatott: ez nem visszavonulás, hanem felelősségteljes lépés, egy olyan döntés, amely a szabad mandátum elvét a nemzeti érdek szolgálatába állítja, nem pedig a személyes vagy parlamenti rutinba ragasztja.

Orbán Viktor nem tekinti személyes tulajdonának a mandátumot

A miniszterelnök a szombati bejelentésében kihamgsúlyozta, hogy a Fidesz–KDNP listavezetőjeként elnyert mandátuma valójában a Fidesz parlamenti mandátuma – mutatott rá ifj. Lomnici Zoltán. Hozzátette: ez nem csupán retorika, hanem mély alkotmányjogi üzenet:

a mandátum nem személyes tulajdon, hanem a politikai közösség kollektív felhatalmazása, amelyet a vezető visszaadhat a közösségnek, ha az a nemzeti érdek szempontjából célszerűbb."

