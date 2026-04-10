Orbán Viktor mindenkinek üzent: Közel a célvonal, de előtte még gyertek el!

Orbán Viktor folytatja az országjárást, a miniszterelnök ezúttal Székesfehérvárra látogat.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának debreceni állomásán, 2026. április 9-én

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Facebook-bejegyzésében azt írta:

Közel a célvonal, de előtte még gyertek, találkozzunk ma 18:00 órakor Székesfehérváron

A miniszterelnök április 8-án szerdán Sopronban volt. Másnap, április 9-én Debrecenben. Április 10-én Székesfehérváron várják az érdeklődőket 18 órakor a Városház téren. A hangsúly azonban a záró eseményre kerül:

április 11-én, szombaton 19 órakor Budapesten, a Szentháromság téren várják az érdeklődőket.

Ez lesz az utolsó nagyobb személyes megjelenés a választás előtt, így kiemelt figyelem kíséri a fővárosi rendezvényt.