Orbán Viktor Székesfehérváron folytatja az országjárást! – ÉLŐ

A célegyenesbe fordult a Fidesz és Orbán Viktor választási kampánya, azzal, hogy a kormányzópárt egyik ikonikus választási kampány gyűlés helyszínén, Székesfehérváron tartja az országjárásának utolsó előtti eseményét a kormányfő.

Székesfehérváron folyatódik a miniszterelnök országjárása.

Orbán Viktor székesfehérvári kampány gyűlése előtt Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere a közösségi oldalán fordult a város lakóihoz. A polgármester arra kérte a városban élőket, különösen a különböző pártok szimpatizánsait, hogy legyenek türelemmel, és tartsák tiszteletben egymás véleményét. Mint fogalmazott, a pénteki esemény várhatóan jelentős forgalmat és sok érdeklődőt vonz a belvárosba, ezért különösen fontos a nyugodt, fegyelmezett viselkedés.

Az Országalma körüli fehérvári városközpont teljesen megtelt már a 18 órás kezdés előtt jóval. Ismét hatalmas tömeg fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt, bebizonyítva, hogy a Fidesz támogatóinak korábbi csendes többsége a rendkívül intenzív kampány végére hangos többséggé vált az egész országban.

