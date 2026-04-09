Folytatódik Orbán Viktor országjárása, Debrecenben mond beszédet a kormányfő

Folytatódik Orbán Viktor országjárása, a kormányfő 18 órától mond beszédet Debrecenben, a Dósa Nádor téren.

A kampány utolsó állomásain Sopron és Debrecen után pénteken Székesfehérváron, szombaton pedig budapesti Szentháromság téren mond majd beszédet a kormányfő. A miniszterelnök a tegnapi beszédében Sopronban azt mondta, a kampány az utolsó szakaszába ért. Részletesen beszélt arról is: nehéz hónapok jöhetnek az energiaválság miatt.

A kormányfő ma az Indexnek nyilatkozva azt mondta, Európa egyre közelebb sodródik a háborúhoz, miközben a jelenlegi politikai irányok inkább az eszkaláció kockázatát növelik, semmint a békés rendezést segítenék. Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország célja továbbra is az, hogy kimaradjon a konfliktusból, és megőrizze biztonságát egy egyre bizonytalanabb nemzetközi környezetben.

A miniszterelnök szerint a háború gazdasági következményei már most is érezhetőek, különösen az energiaárak emelkedésén keresztül. Úgy látja, az európai szankciós politika hozzájárult a dráguláshoz, ami komoly terhet ró a családokra.