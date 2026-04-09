Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Polgárháborús helyzet egy uniós tagállamban az üzemanyagárak miatt – kivezényelték a katonákat

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Orbán Viktor

Folytatódik Orbán Viktor országjárása, Debrecenben mond beszédet a kormányfő

35 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Folytatódik Orbán Viktor országjárása, a kormányfő 18 órától mond beszédet Debrecenben, a Dósa Nádor téren, várhatóan hatalmas tömeg előtt. A kampány utolsó állomásain Sopron és Debrecen után pénteken Székesfehérváron, szombaton pedig budapesti Szentháromság téren mond majd beszédet Orbán Viktor.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorDebrecenVálasztás 2026

Orbán Viktor ma Debrecenben mond beszédet Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A kampány utolsó állomásain Sopron és Debrecen után pénteken Székesfehérváron, szombaton pedig budapesti Szentháromság téren mond majd beszédet a kormányfő. A miniszterelnök a tegnapi beszédében Sopronban azt mondta, a kampány az utolsó szakaszába ért. Részletesen beszélt arról is: nehéz hónapok jöhetnek az energiaválság miatt.

A kormányfő ma az Indexnek nyilatkozva azt mondta, Európa egyre közelebb sodródik a háborúhoz, miközben a jelenlegi politikai irányok inkább az eszkaláció kockázatát növelik, semmint a békés rendezést segítenék. Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország célja továbbra is az, hogy kimaradjon a konfliktusból, és megőrizze biztonságát egy egyre bizonytalanabb nemzetközi környezetben.

A miniszterelnök szerint a háború gazdasági következményei már most is érezhetőek, különösen az energiaárak emelkedésén keresztül. Úgy látja, az európai szankciós politika hozzájárult a dráguláshoz, ami komoly terhet ró a családokra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
