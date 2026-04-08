Országgyűlési választás2026. április 12.
orbán viktor

Folytatódik Orbán Viktor országjárása – mutatjuk a helyszíneket!

Újabb állomásokkal folytatódik Orbán Viktor országjárása. A miniszterelnök a héten négy városba látogat, a sorozat Budapesten zárul, közvetlenül a választás előtt.
Újabb állomásokkal folytatódik Orbán Viktor országjárása. A miniszterelnök a héten négy városba látogat, a sorozat Budapesten zárul, közvetlenül a választás előtt.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Magyar-Amerikai Barátság Napja alkalmából rendezett nagygyűlésen az MTK Sportparkban 2026. április 7-én
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

A sorozat április 8-án, szerdán Sopronban „kezdődik”, ahol 18 órakor a Fő téren tartanak rendezvényt. A miniszterelnök legfrissebb bejegyzésében azt írta: 

Ráfordultunk a célegyenesre, Ma 18:00 órakor Sopronban találkozunk az országjáró nagygyűlésen. Ne hagyd ki! Mutassuk meg együtt, hogy a Fidesz a biztos választás! Április 12-én szavazz te is a Fideszre!

Másnap, április 9-én Debrecen következik, szintén 18 órától, a Dósa nádor téren.

Április 10-én Székesfehérváron várják az érdeklődőket 18 órakor a Városház téren. A hangsúly azonban a záró eseményre kerül:

április 11-én, szombaton 19 órakor Budapesten, a Szentháromság téren várják az érdeklődőket.

Ez lesz az utolsó nagyobb személyes megjelenés a választás előtt, így kiemelt figyelem kíséri a fővárosi rendezvényt.

 

