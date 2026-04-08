Célegyenesben Orbán Viktor országjárása, Sopronban mond beszédet a kormányfő

A választások előtti célegyenes szakaszában Orbán Viktor folytatja az intenzív országjárás programját. A kormányfő ma Sopronban mond beszédet 18 órától a Fő téren.

A kampány utolsó állomásain Sopron, Debrecen és Székesfehérvár után szombaton a budapesti Szentháromság tér lesz a találkozó helyszíne.

A tegnapi nap egyébként történelmi volt, ugyanis húsz éve nem volt ilyen fontos amerikai vendég Budapesten. Magyarországra látogatott J. D. Vance, Orbán Viktor szövetségese, aki az elmúlt években a magyar szuverenitás egyik leghatározottabb védelmezőjévé vált.

Az amerikai alelnök következetesen kiáll a magyar család- és bevándorláspolitika mellett, miközben bírálja Brüsszel magyarellenes intézkedéseit. Az alelnök tegnapi beszédében kiemelte: „Orbán Viktor okot adott arra, hogy a magyar nemzet büszke legyen rá”.