Megkezdődött a Fidesz megújulása: kemény döntéseket hoztak - mutatjuk

Tartalmas napja volt a keddi nap a magyar belpolitikának mert az újabb tiszás kormánytagok megnevezése mellett fontos lépések történtek a Fidesz háza táján is, azzal, hogy a párt egy sikeres választmányi gyűléssel megerősítette Orbán Viktor jelenlegi pártelnöki pozícióját, amelyről a végső döntést majd a szervezet júniusi kongresszusa hozza meg.

A Fidesz keddi választmányi ülésén Orbán Viktor felajánlotta lemondását, de személyi döntéseket nem hoztak, a végső szót a kongresszus mondja ki.



Orbán Viktor: A mi közösségünk, ami mindig is Magyarország legegységesebb politikai közössége volt, most is az

Június 13-ra hívta össze a Fidesz országos választmánya a párt tisztújító kongresszusát"

- közölte Deutsch Tamás a Fidesz választmányi ülése után. Az európai parlamenti képviselő elmondása szerint a tanácskozáson az a döntés született, hogy:

Orbán Viktor marad. A leköszönő miniszterelnök pedig azt mondta, ha megvan a bizalom, akkor vállalja a párt elnöki megbízatásának a folytatását."

Deutsch Tamás ugyanakkor arról is beszélt, hogy „izgalmas beszélgetést folytattak”, amelyet a június 13-ra összehívott kongresszuson, illetve addig is a helyi szervezetekben és a megyei választmányokban folytatnak. Mint mondta, a Fidesz elnöksége gyors értékelést készített, amelyet írásban valamennyi országos választmányi tag megkapott.

A választmányi ülés egyik legfontosabb témája a választási vereség értékelése volt. Bánki Erik, a választmány tagja – aki korábban jelezte, hogy nem veszi fel mandátumát, így a következő ciklusban már nem lesz országgyűlési képviselő – újságíróknak azt mondta:

Az ülésen Orbán Viktor értékelést tartott arról, hogy a Fidesz elnöksége szerint milyen okok vezettek a vereséghez."

Bánki Erik szerint ezt a munkát tovább kell folytatni a Fidesz helyi csoportjaival, majd a júniusi kongresszuson Orbán Viktor mondja el az elnökség által összerakott teóriát, valamint a tagokkal végigbeszélt konkrét összefoglalót a választási eredményről.

Bánki Erik a párton belüli hangulatról úgy fogalmazott: „egy vereség után örömódákról nem lehet beszélni”, de szerinte mindenki reális értékelést adott, beleértve Orbán Viktort is. Arra a felvetésre, hogy a kongresszuson lesz-e induló Orbán Viktoron kívül a pártelnöki posztért, azt mondta: a Fidesz alulról szerveződő, demokratikus párt, ezért először a helyi csoportoknál lesz tisztújítás, majd a csoportok választanak küldötteket, akik jelöléseket tehetnek a különböző pozíciókra. Szerinte erről még korai lenne beszélni.