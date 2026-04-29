Megkezdődött a Fidesz megújulása: kemény döntéseket hoztak - mutatjuk

Tartalmas napja volt a keddi nap a magyar belpolitikának mert az újabb tiszás kormánytagok megnevezése mellett fontos lépések történtek a Fidesz háza táján is, azzal, hogy a párt egy sikeres választmányi gyűléssel megerősítette Orbán Viktor jelenlegi pártelnöki pozícióját, amelyről a végső döntést majd a szervezet júniusi kongresszusa hozza meg.
- közölte Deutsch Tamás a Fidesz választmányi ülése után. Az európai parlamenti képviselő elmondása szerint a tanácskozáson az a döntés született, hogy:
Orbán Viktor marad. A leköszönő miniszterelnök pedig azt mondta, ha megvan a bizalom, akkor vállalja a párt elnöki megbízatásának a folytatását."
Deutsch Tamás ugyanakkor arról is beszélt, hogy „izgalmas beszélgetést folytattak”, amelyet a június 13-ra összehívott kongresszuson, illetve addig is a helyi szervezetekben és a megyei választmányokban folytatnak. Mint mondta, a Fidesz elnöksége gyors értékelést készített, amelyet írásban valamennyi országos választmányi tag megkapott.
A választmányi ülés egyik legfontosabb témája a választási vereség értékelése volt. Bánki Erik, a választmány tagja – aki korábban jelezte, hogy nem veszi fel mandátumát, így a következő ciklusban már nem lesz országgyűlési képviselő – újságíróknak azt mondta:
Az ülésen Orbán Viktor értékelést tartott arról, hogy a Fidesz elnöksége szerint milyen okok vezettek a vereséghez."
Bánki Erik szerint ezt a munkát tovább kell folytatni a Fidesz helyi csoportjaival, majd a júniusi kongresszuson Orbán Viktor mondja el az elnökség által összerakott teóriát, valamint a tagokkal végigbeszélt konkrét összefoglalót a választási eredményről.
Bánki Erik a párton belüli hangulatról úgy fogalmazott: „egy vereség után örömódákról nem lehet beszélni”, de szerinte mindenki reális értékelést adott, beleértve Orbán Viktort is. Arra a felvetésre, hogy a kongresszuson lesz-e induló Orbán Viktoron kívül a pártelnöki posztért, azt mondta: a Fidesz alulról szerveződő, demokratikus párt, ezért először a helyi csoportoknál lesz tisztújítás, majd a csoportok választanak küldötteket, akik jelöléseket tehetnek a különböző pozíciókra. Szerinte erről még korai lenne beszélni.
Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium leköszönő államtitkára, a Fidesz volt budapesti elnöke újságírói kérdésre azt mondta, támogatja, hogy Orbán Viktor maradjon a Fidesz elnöke, és úgy vélte, hogy a leköszönő miniszterelnöknek nem lesz kihívója a poszton.
Soltész Miklós, a KDNP politikusa – aki szintén nem veszi fel a választáson nyert mandátumát, így nem lesz tagja a következő Országgyűlésnek – az ülésről távozóban a Fidesz–KDNP vereségét így értékelte:
Gyengébbek voltunk, jobb volt az ellenfél. Gratulálunk nekik! Isten áldja a nemzetet!”
Orbán Viktor már a választmányi ülés előtt is a politikai közösség egységét hangsúlyozta.
A Hír TV-nek az ülés előtt adott nyilatkozatában a leköszönő miniszterelnök arról beszélt, hogy az új frakció összeállítása bonyolult folyamat volt, mivel huszonöt parlamenti képviselő visszaadta mandátumát, helyükre pedig huszonöt új képviselő lépett be. Úgy értékelte, hogy azok, akik visszaléptek, saját személyes szempontjaikat a közösség érdekei mögé helyezték, mert úgy ítélték meg, hogy a Fidesz–KDNP számára most egy sikeresebben működő, ütőképesebb frakció felállítása az elsődleges.
Ezek komoly döntések, személyes áldozatként is felfoghatók, hiszen megharcoltak ezekért a mandátumokért, meg is kapták, mégis most visszaadták, mert úgy gondolták, hogy ez a közösséget illeti meg”
- hangsúlyozta Orbán Viktor, aki szerint ez bajtársias döntés volt, ami jól mutatja, hogy:
A mi közösségünk, ami mindig is Magyarország legegységesebb politikai közössége volt, most is az”.
Mint ismeretes Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, leköszönő miniszterelnök a Tisza Párt kétharmados győzelmét hozó választás másnapján jelentette be, hogy újjászervezik a pártot. A pártelnök múlt szombaton, a Fidesz elnökségi ülése után közölte, hogy visszaadja a Fidesz–KDNP listavezetőjeként szerzett mandátumát, és 36 év képviselőség után a következő ciklusban nem ül be a parlamentbe. Ugyanakkor jelezte: ha a kongresszus megtiszteli bizalmával, akkor folytatja a munkát a Fidesz elnökeként.
Magyar Péterék felrúgták a szokásjogot Szijjártó Péter parlamenti alelnöki kinevezésének a megakadályozásával
Kedden folytatódtak a tárgyalások az Országgyűlés működéséről is. Gulyás Gergely közölte, hogy a Fidesz Vitályos Esztert jelölte az Országgyűlés alelnökének, miután a Tisza Párt nem támogatta Szijjártó Péter jelölését. Emellett kiderült, hogy a nemzetbiztonsági bizottságot Apáti István, a Mi Hazánk képviselője vezeti majd.
Az egyeztetést követően Gulyás Gergely azt mondta: a Fidesz–KDNP öt parlamenti bizottságot fog vezetni. A Fidesz új frakcióvezetője kiemelte, hogy a parlamenti szokásjog felülírásának tartják Szijjártó Péter alelnöki jelölésének elutasítását, mivel:
A Tisza Párt nem nagyvonalúságot, hanem kisstílűséget hozott a politikai életbe Szijjártó elutasításával."
A Fidesz és a KDNP frakciója hétfőn tartotta alakuló ülését, ekkor vált nyilvánossá a képviselőcsoportok megújult névsora. A 44 tagú Fidesz-frakció több mint fele lemondott mandátumáról, a KDNP nyolctagú frakciójából pedig hárman mondtak le a képviselőségről. Helyettük mások kerültek be a képviselőcsoportba a Fidesz–KDNP országos listájáról. A Fidesz-frakció vezetője Gulyás Gergely, a KDNP-é Rétvári Bence lett.