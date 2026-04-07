Alekszandar Vucsics: Egy katonai rendfokozattal rendelkező migráns készült támadásra a Török Áramlat ellen

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

donald tusk

Orbán Viktor rendesen helyretette Donald Tuskot

23 perce
Olvasási idő: 2 perc
Orbán Viktor Twitter-bejegyzésében tette helyre Donald Tuskot. Lengyelország baloldali miniszterelnöke ezt megelőzőn ugyanis azt írta, szerinte Orbán kijelentette Putyinnak, hogy minden kérdésben a rendelkezésére áll. A kormányfő leszögezte, beszélt Putyinnal a háború befejezéséről és egy USA-Oroszország békecsúcs budapesti megszervezéséről.
„Kedves Donald Tusk! Ez igaz. Beszéltem Putyin elnökkel a háború befejezéséről és egy USA-Oroszország békecsúcs budapesti megszervezéséről. Te mit tettél a békéért?” – tette fel a kérdést Twitter-bejegyzésében Orbán Viktor, Donald Tusknak címezve.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)
Lengyelország baloldali miniszterelnöke ezt megelőzőn ugyanis azt írta, szerinte Orbán kijelentette Putyinnak, hogy minden kérdésben a rendelkezésére áll.

 

