Orbán Viktor rendesen helyretette Donald Tuskot

Orbán Viktor Twitter-bejegyzésében tette helyre Donald Tuskot. Lengyelország baloldali miniszterelnöke ezt megelőzőn ugyanis azt írta, szerinte Orbán kijelentette Putyinnak, hogy minden kérdésben a rendelkezésére áll. A kormányfő leszögezte, beszélt Putyinnal a háború befejezéséről és egy USA-Oroszország békecsúcs budapesti megszervezéséről.
„Kedves Donald Tusk! Ez igaz. Beszéltem Putyin elnökkel a háború befejezéséről és egy USA-Oroszország békecsúcs budapesti megszervezéséről. Te mit tettél a békéért?” – tette fel a kérdést Twitter-bejegyzésében Orbán Viktor, Donald Tusknak címezve.
Lengyelország baloldali miniszterelnöke ezt megelőzőn ugyanis azt írta, szerinte Orbán kijelentette Putyinnak, hogy minden kérdésben a rendelkezésére áll.
