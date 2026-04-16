Orbán Viktor: Teljes megújulásra van szükség!

„A vereség mértékét illetően a számok világosan beszélnek. 2 millió 300 ezer szavazatot kaptunk, az ellenfél 3millió 100 ezret”– jelentette ki Orbán Viktor a Patriótán.

A leköszönő miniszterelnök kifejtette, olyan helyzetben vagyunk, amikor korábbi formájában a jobboldali közösség nem tudja folytatni a működését. Teljes megújulásra van szükség, mert lezárult egy politikai korszak. Úgy fogalmazott, rengeteg új mozgalom fog születni. Nekik ezt a munkát segíteni kell. Ezt el fogják végezni.

Az ezzel kapcsolatos feladatokat ki is adta már.

A miniszterelnök azt mondta, ha valamit megbánt, az az, hogy Paks2 nem készült el. Azt mondta, a kampányuk arra épült, hogy a részvétel ott lesz, ahol lenni szokott. Az első néhány perc után látta, hogy ez nem így lesz. Látta, hogy akik újak bejöttek, azok mind ellenük akartak szavazni. Azóta végigment egy hullámvasúton. Fájdalmat és ürességet érzett a választások után. Azóta munkaterápiával gyógyítja magát.

Mit tegyenek a szavazók?

A kormányfő arról beszélt, a nemzeti oldal hívei a hazájukért aggódnak. Azért, mert pontosan látják azokat a kihívásokat, amelyekkel Magyarországnak szembe kell néznie. Ezek olyan kihívások, amelyekhez össze kell szedni az erőnket. Mint fogalmazott, nem tudjuk, hogy akik a kormányrúd mögé állnak, képesek lesznek-e ezektől megvédeni a hazánkat. Sokan bizonytalanok, hogy jól szavaztak-e.

Azt mondta, megerősíti a döntésben azokat, akik kételkednek, hogy jól szavaztak-e.

Mert jól szavaztak. Hozzátette: a döntésünkre legyünk büszkék. A sok kisírt szemű jobboldali ember gondolja át, mi a helyzet, amiben vagyunk, legyen úrrá a fájdalmán. Egy 2 millió 300 ezres közösséghez tartozik, amely továbbra is szolgálni akarja a hazáját. Orbán Viktor azt mondta, ez erőpróba. Méltóságteljesen viseljük ezeket a támadásokat.

A miniszterelnök azt mondta, nem állítja, hogy a másik 3 millió ember rosszul döntött. Ez majd kiderül. A következő kormány teljesítménye majd ezt minősíti. Azt kívánja, hogy a 3 millió ember reménye teljesüljön. Számunkra a haza mindenek előtt van. A hazánk ellen nem fogunk szurkolni.