Orbán Viktor: Teljes megújulásra van szükség!

„A vereség mértékét illetően a számok világosan beszélnek. 2 millió 300 ezer szavazatot kaptunk, az ellenfél 3millió 100 ezret”– jelentette ki Orbán Viktor a Patriótán.
A leköszönő miniszterelnök kifejtette, olyan helyzetben vagyunk, amikor korábbi formájában a jobboldali közösség nem tudja folytatni a működését. Teljes megújulásra van szükség, mert lezárult egy politikai korszak. Úgy fogalmazott, rengeteg új mozgalom fog születni. Nekik ezt a munkát segíteni kell. Ezt el fogják végezni.
Az ezzel kapcsolatos feladatokat ki is adta már.
A miniszterelnök azt mondta, ha valamit megbánt, az az, hogy Paks2 nem készült el. Azt mondta, a kampányuk arra épült, hogy a részvétel ott lesz, ahol lenni szokott. Az első néhány perc után látta, hogy ez nem így lesz. Látta, hogy akik újak bejöttek, azok mind ellenük akartak szavazni. Azóta végigment egy hullámvasúton. Fájdalmat és ürességet érzett a választások után. Azóta munkaterápiával gyógyítja magát.
Mit tegyenek a szavazók?
A kormányfő arról beszélt, a nemzeti oldal hívei a hazájukért aggódnak. Azért, mert pontosan látják azokat a kihívásokat, amelyekkel Magyarországnak szembe kell néznie. Ezek olyan kihívások, amelyekhez össze kell szedni az erőnket. Mint fogalmazott, nem tudjuk, hogy akik a kormányrúd mögé állnak, képesek lesznek-e ezektől megvédeni a hazánkat. Sokan bizonytalanok, hogy jól szavaztak-e.
Azt mondta, megerősíti a döntésben azokat, akik kételkednek, hogy jól szavaztak-e.
Mert jól szavaztak. Hozzátette: a döntésünkre legyünk büszkék. A sok kisírt szemű jobboldali ember gondolja át, mi a helyzet, amiben vagyunk, legyen úrrá a fájdalmán. Egy 2 millió 300 ezres közösséghez tartozik, amely továbbra is szolgálni akarja a hazáját. Orbán Viktor azt mondta, ez erőpróba. Méltóságteljesen viseljük ezeket a támadásokat.
A miniszterelnök azt mondta, nem állítja, hogy a másik 3 millió ember rosszul döntött. Ez majd kiderül. A következő kormány teljesítménye majd ezt minősíti. Azt kívánja, hogy a 3 millió ember reménye teljesüljön. Számunkra a haza mindenek előtt van. A hazánk ellen nem fogunk szurkolni.
Két ajánlat
A kampányon volt két ajánlat. Világos javaslat. Az egyiket ők tették le, a másikat a Tisza. Ők azt mondták, nagy bajok közelednek, a járt utat ne hagyjuk el a járatlanért. A második üzenet az volt, hogy változtatás kell, a bajok okai a mostani kormánypártok. Az ellenfél üzenete erősebb volt. Úgy fogalmazott, minden feltételt megteremtettek a munkatársai ahhoz, hogy elmondhassa, amit mondani akar, és ezek eljussanak az emberekhez.
Úgy fogalmazott, nem lehet ennyi nap után értékelni egy választási vereséget, de mindenki kezdjen el sepregetni a saját háza táján.
Hozzátette: a választási vereségért ő felel. Ő a párt elnöke. Azt mondta, tisztújítás lesz; elnökről, alelnökről is szavazni kell. Nagyon sok munka áll előttük.
A kormányfő azt mondta, a meggazdagodások biztosan szerepet játszhattak a vereségben. Ferencz Orsolya üzeneteiről szólva azt mondta, az öncsonkítást nem javasolja, de azt, hogy elemezzük magunkat és szakítsuk le a negatívumot, azzal egyetért.
A gazdagabb réteg felé elvárásai voltak, ebből sose engedett.
Azt mondta, ahol építés helyett rombolást tapasztalnak, ott nem fogják elfogadni az igazságtalanságokat. Ki fognak állni az emberek mellett, és a kiszemelt intézmények mellett is. Úgy fogalmazott, az nem helyes, hogy lemondásra szólítják fel a köztársasági elnököt. Ilyet nem lehet csinálni. Az alkotmánybíróság vezetőit fenyegetni, lemondásra szólítani fel, azt nem lehet.
Új frakció lesz
Szerinte nem helyes, hogy a közigazgatásban dolgozókat fenyegetni kezdik. Szerinte nem rombolni, hanem építeni kell. A nemzeti vívmányok számát nem csökkenteni, hanem növelni kell. A leendő kormány szándékait nem ismerik.
Szerinte ki kell várni; majd felfedik, hogy mi lesz.
Orbán Viktor elmondta, le kell vezényelnie a kormány átadását. Majd össze kell hívni az elnökséget, a kongresszust. Orbán Viktor azt mondta, teljesen másik frakcióra lesz szüksége. Új embereket kell kiválasztani a listáról.
Azt mondta, ő jelentős átalakítást támogat, de nem csak ő dönt. Úgy fogalmazott, a lista kormányzati munkára lett tervezve. Most másra van szükség.
A kormányfő azt mondta, mozgalmi politizálásra lesz szükség. Itt vannak előttünk a tények. Minden megváltozott. Már nincs baloldal, jobboldal, meg liberális. Ezek a hagyományos kategóriák felszáradtak. Ezek már nincsenek. Vannak hazafiak, és van egy másik oldal. Globalista, brüsszeli. Orbán Viktor azt mondta, sok mindent csinált az életében, időnként el is fáradt. Most a vereség rengeteg energiát szabadított fel belőle. Nem ő fogja eldönteni, hogy mit csináljon.
Ha a közösség azt mondja, hogy nem kell hely a csapatban, vagy ha azt kérik, hogy vigye ki a csapatot, vagy a szertárban bóklásszon, ő megteszi.