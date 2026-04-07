Orbán Viktor: Most lendültünk bele

„J. D. Vance egy igazi, nehéz helyről származó, keresztény, hite által vezetett ember” – mondta az Ultrahangnak adott interjújában Orbán Viktor.
A miniszterelnököt a beszélgetés elején az amerikai alelnök személyéről kérdezte Király Tamás műsorvezető, majd kitértek arra a bizonyos félreértett kézmozdulatára is a sajtótájékoztatóról, amit felkapott a baloldali média. Szerintük azt jelezte vele a kormányfő amikor a Fidesz vasárnapi győzelméről beszélt J. D. Vance, hogy vesztésre állhat a Fidesz. Orbán Viktor azonban elárulta: az a kézmozdulat valójában mindössze annyit jelentett, hogy még nincs lefutva a választás. Mint mondta,
jelenleg még nyílt a csata.
A miniszterelnök azonban úgy érzi, már könnyebb a verseny mint egy hónappal ezelőtt.
Most lendültünk bele, mi egy kormányzó párt vagyunk
– tette hozzá.
A kormányoldalon a kampány nem lehet korlátlan
Orbán Viktor kifejtette: kormányon egészen más kampányolni, mint ellenzékből, hiszen a kormányfőnek egyszerre kell viselnie az ország iránti felelősséget és helytállnia a politikai küzdelemben. Mint mondta, miközben
az ellenfélnek nincs ilyen terhe, addig a kormányoldalon a munka és a döntéshozatal nem állhat meg, ezért a kampány sosem lehet korlátlan.
Arra a felvetésre, hogy a kormánynak jelentős eszközei vannak, úgy reagált: ez igaz, ugyanakkor a tapasztalat az, hogy a kormánypártok inkább a kampány hajrájában erősítenek. Hozzátette, ezt a stratégiát követték most is, és szerinte a március 15-i Békemenettel indult el az a lendület, amely azóta is kitart.
Mi a pontos kép?
A közösségi médiában zajló folyamatokkal kapcsolatban Orbán Viktor elismerte: nehéz pontos képet alkotni arról, hogy a virtuális tér mennyiben tükrözi a valóságot. Mint fogalmazott, ő elsősorban az emberekkel való személyes találkozásokból indul ki, ahol szerinte egyre növekvő támogatást tapasztal. Nem zárta ki, hogy
az online tér egyfajta „művilágként” működik, amely nem feltétlenül esik egybe a valós társadalmi viszonyokkal.
A miniszterelnök szerint ez a választási kampány egyik legfontosabb kérdése: vajon a digitális tér és a valóság mennyire csúszik össze. Hozzátette, erre jelenleg nincs egyértelmű válasz, hiszen a politika „tapasztalati műfaj”, és ilyen helyzettel most találkoznak először. Úgy vélte,
csak később, újabb tapasztalatok alapján lehet majd biztos következtetéseket levonni.
Az ellenzéki megszólalásokkal és az úgynevezett „önfeltáró vallomásokkal” kapcsolatban Orbán Viktor úgy látja: ezek inkább a kormánypártoknak kedveznek.
Mi a helyzet Putyinnal?
Orbán Viktor kitért arra is, hogy az elmúlt időszakban több alkalommal egyeztetett mind az amerikai, mind az orosz elnökkel.
Felmerült egy amerikai–orosz békecsúcs budapesti megrendezésének lehetősége, amit a két nagyhatalom vezetőinek közös javaslataként értelmez.
A miniszterelnök ezt Magyarország és saját személye iránti elismerésként értékelte, hangsúlyozva: egy ilyen felkérés komoly nemzetközi bizalmat jelez. Kiemelte, hogy
a politikai kapcsolatok nem személyes barátságokra épülnek, hanem kölcsönös tiszteletre és együttműködésre.
Vlagyimir Putyinnal való viszonyáról szólva Orbán Viktor úgy fogalmazott: kapcsolatuk átlátható és pragmatikus alapokon nyugszik, amelynek célja a jövőbe mutató együttműködés. Hozzátette, hogy a felek következetesen betartották a megállapodásaikat, és a kapcsolatot tudatosan igyekeztek a történelmi terhektől függetleníteni.
A miniszterelnök kitért arra is, hogy az Európai Unió jelenlegi hozzáállása eltér a korábbi időszaktól.
Kifejtette, míg Angela Merkel idején a nagy nyugat-európai országok is szoros kapcsolatot ápoltak Oroszországgal, addig ma egyre inkább az a szemlélet erősödik, hogy választani kell az uniós és az orosz kapcsolatok között.
A család szerepe
Orbán Viktor kiemelte a család szerepét, amely szerinte stabil hátteret biztosít a politikai munka mellett. Úgy fogalmazott: miniszterelnökként is fontos, hogy
az ember megőrizze a magánéleti egyensúlyt, még ha a feladat napi 24 órás készenlétet is igényel.
A kormányfő beszélt vezetői stílusáról is, hangsúlyozva, hogy a hatékony munkához olyan közegre van szükség, ahol a munkatársak szabadon megfogalmazhatják ötleteiket. Mint mondta,
a szellemi munkában nincs helye merev hierarchiának, mert a jó döntések a közös gondolkodásból születnek.
Orbán Viktor hozzátette: bár a munkája sokszor váratlan helyzeteket és azonnali reagálást követel – akár éjszaka is –, igyekszik a napi döntéshozatalt nem hazavinni, és a magánéletben is megőrizni a normalitást. A kormányfő leszögezte, arra készülnek, hogy megnyerik a választást.
Irán esetében nem döntött a történelem
A külpolitikára visszatérve beszéltek Trump Iránnak küldött fenyegetésére is. A Fidesz miért kampányol azzal, hogy a béke pártján van, mikor a két legnagyobb szövetségese háborút indított? Orbán Viktor emlékeztetett:
az orosz-ukrán háború lezárásáért mindent megtett az amerikai elnök, amit lehetséges.
Az, hogy Brüsszel nem hajlandó befejezni a háborút, az nem Trump hibája. Irán esetében pedig még nem döntött a történelem: ez egy háború, aminek elindításáért Amerikát terheli a felelősség, vagy egy olyan lépés, ami a későbbiekben megalapozhat egy tartósabb békét a Közel-Keleten?
Ez még lehet eső, lehet sár
– mutatott rá a kormányfő.
Hatalmas válság közeleg?
A miniszterelnök arra figyelmeztetett: a világgazdaságban egy közelgő pénzügyi válság jelei látszanak, amelyet a megemelkedett kamatkörnyezet és a tömegesen lejáró hitelek újrafinanszírozási nehézségei idézhetnek elő. Orbán Viktor kifejtette, a hitelalapú nyugati gazdaságok különösen sérülékenyek, és ha a drágább hitelek miatt a beruházások nem térülnek meg, az könnyen finanszírozási válsághoz, majd recesszióhoz vezethet.
A kormányfő úgy látja,
egy ilyen folyamat akár európai szintű pénzügyi krízissé is szélesedhet, az Egyesült Államokban is már látszanak hasonló kockázatok bizonyos szektorokban.
Orbán Viktor hangsúlyozta: egy esetleges válság kezelésének kulcsa a tapasztalat és a felkészültség. Mint mondta, fontos, hogy a kormány rendelkezzen a korábbi válságokból levont tanulságokkal, és képes legyen ezek alapján gyors és hatékony döntéseket hozni.
Felidézte, hogy korábban több gazdasági nehézséget is kezelnie kellett, és kiemelte a jegybankkal való együttműködés jelentőségét.
Hangsúlyozta: még politikai nézetkülönbségek mellett is a pénzügyi stabilitás az elsődleges, ezért a kormány és a jegybank közötti működőképes kapcsolat elengedhetetlen a válságok sikeres kezeléséhez.
A miniszterelnök hangsúlyozta: egy újabb válság esetén nem lehet külön kezelni a monetáris és a költségvetési politikát, a kettő összehangolása elengedhetetlen. Hozzátette, már most dolgozik azon, hogy ez az együttműködés megfelelően működjön, még ha a kampányidőszakban ez kevésbé is kerül a figyelem középpontjába.
Változások a kormányban?
A személyi kérdésekkel kapcsolatban Orbán Viktor jelezte: a választók elsősorban miniszterelnököt választanak, a kormány összetételéről pedig a feladatokból kiindulva születnek majd döntések. Mint mondta,
számára nem a népszerűség a legfontosabb, hanem az, hogy a kormány képes legyen kezelni az ország előtt álló kihívásokat.
A miniszterelnök beszélt arról is, hogy a miniszterek kiválasztásánál a szakmai alkalmasság és az alázat a döntő szempont. Hangsúlyozta:
nem azokat keresi, akik pozícióra vágynak, hanem azokat, akik készek szolgálni, és a szükséges feladatok ellátására alkalmasak.
A konkrét tárcák kapcsán Orbán Viktor kiemelte Pintér Sándor szerepét, akit rendkívül tapasztalt és sokoldalúan bevethető vezetőnek nevezett. Úgy fogalmazott, hogy a belügyminiszter tudása és képességei nélkül Magyarország nem lenne Európa egyik legbiztonságosabb országa, ezért a jövőben is számítanak a tapasztalatára. Azt mondta, nem beszélt még Pintér Sándorral a folytatásról.
A külpolitikáról szólva Szijjártó Pétert emelte ki, akit a nemzetközi kapcsolatokban szerzett tapasztalata és kapcsolatrendszere miatt tart kulcsfontosságú szereplőnek.
Orbán Viktor szerint az ilyen típusú tudás nehezen pótolható, és komoly előnyt jelent Magyarország számára a nemzetközi térben.
A nemzetgazdasági tárcával kapcsolatban a miniszterelnök annyit árult el: jó lesz.