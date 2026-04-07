Orbán Viktor: Most lendültünk bele

„J. D. Vance egy igazi, nehéz helyről származó, keresztény, hite által vezetett ember” – mondta az Ultrahangnak adott interjújában Orbán Viktor.

A miniszterelnököt a beszélgetés elején az amerikai alelnök személyéről kérdezte Király Tamás műsorvezető, majd kitértek arra a bizonyos félreértett kézmozdulatára is a sajtótájékoztatóról, amit felkapott a baloldali média. Szerintük azt jelezte vele a kormányfő amikor a Fidesz vasárnapi győzelméről beszélt J. D. Vance, hogy vesztésre állhat a Fidesz. Orbán Viktor azonban elárulta: az a kézmozdulat valójában mindössze annyit jelentett, hogy még nincs lefutva a választás. Mint mondta,

jelenleg még nyílt a csata.

A miniszterelnök azonban úgy érzi, már könnyebb a verseny mint egy hónappal ezelőtt.

Most lendültünk bele, mi egy kormányzó párt vagyunk

– tette hozzá.

A kormányoldalon a kampány nem lehet korlátlan

Orbán Viktor kifejtette: kormányon egészen más kampányolni, mint ellenzékből, hiszen a kormányfőnek egyszerre kell viselnie az ország iránti felelősséget és helytállnia a politikai küzdelemben. Mint mondta, miközben

az ellenfélnek nincs ilyen terhe, addig a kormányoldalon a munka és a döntéshozatal nem állhat meg, ezért a kampány sosem lehet korlátlan.

Arra a felvetésre, hogy a kormánynak jelentős eszközei vannak, úgy reagált: ez igaz, ugyanakkor a tapasztalat az, hogy a kormánypártok inkább a kampány hajrájában erősítenek. Hozzátette, ezt a stratégiát követték most is, és szerinte a március 15-i Békemenettel indult el az a lendület, amely azóta is kitart.

Mi a pontos kép?

A közösségi médiában zajló folyamatokkal kapcsolatban Orbán Viktor elismerte: nehéz pontos képet alkotni arról, hogy a virtuális tér mennyiben tükrözi a valóságot. Mint fogalmazott, ő elsősorban az emberekkel való személyes találkozásokból indul ki, ahol szerinte egyre növekvő támogatást tapasztal. Nem zárta ki, hogy

az online tér egyfajta „művilágként” működik, amely nem feltétlenül esik egybe a valós társadalmi viszonyokkal.

A miniszterelnök szerint ez a választási kampány egyik legfontosabb kérdése: vajon a digitális tér és a valóság mennyire csúszik össze. Hozzátette, erre jelenleg nincs egyértelmű válasz, hiszen a politika „tapasztalati műfaj”, és ilyen helyzettel most találkoznak először. Úgy vélte,

csak később, újabb tapasztalatok alapján lehet majd biztos következtetéseket levonni.

Az ellenzéki megszólalásokkal és az úgynevezett „önfeltáró vallomásokkal” kapcsolatban Orbán Viktor úgy látja: ezek inkább a kormánypártoknak kedveznek.