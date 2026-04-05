Felrobbanhatott volna minden: Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze

Az ukránok felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket, elzárták a Barátság kőolajvezetéket, folyamatosan támadják a Török Áramlat gázvezeték orosz szakaszát, és nyíltan közlik, hogy nem akarják, hogy Európa orosz energiát használjon. Ez a valóság! Magyarországnak szüksége van az orosz energiára, a vezetéket pedig meg kell védeni!