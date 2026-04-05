Felrobbanhatott volna minden: Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze

A szerb elnök közölte: telefonbeszélgetést folytatott Magyarország miniszterelnökével, Orbán Viktorral, amely során tájékoztatta őt katonai és rendőri szerveik vizsgálatának első eredményeiről a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúra veszélyeztetésével kapcsolatban.
Orbán Viktor azonnal reagált a Magyarországot veszélyeztető hírre
A szerb egységek nagy rombolóerejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyújtózsinórokat találtak.
Orbán Viktor közösségi oldalán azt írta:
Most tettem le a telefont Aleksandar Vučić szerb elnökkel. A szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. A nyomozás folyamatban van.
Ma délutánra rendkívüli védelmi tanácsot hívtam össze.
Az ukránok felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket, elzárták a Barátság kőolajvezetéket, folyamatosan támadják a Török Áramlat gázvezeték orosz szakaszát, és nyíltan közlik, hogy nem akarják, hogy Európa orosz energiát használjon. Ez a valóság! Magyarországnak szüksége van az orosz energiára, a vezetéket pedig meg kell védeni!