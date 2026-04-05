Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Friss! Elfogták a magyar határon a terrortámadás gyanúsítottját?

Orbán Viktor

Felrobbanhatott volna minden: Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze

17 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Pusztító erejű robbanószert találtak a magyar határ közelében. Alekszandar Vucsics szerb elnök vasárnap tájékoztatta Orbán Viktort, hogy a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. A nyomozás folyamatban van, országaink energiabiztonságát meg fogjuk óvni!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorAlekszandar VucicrobbanószerSzerbiagázinfrastruktúra

A szerb elnök közölte: telefonbeszélgetést folytatott Magyarország miniszterelnökével, Orbán Viktorral, amely során tájékoztatta őt katonai és rendőri szerveik vizsgálatának első eredményeiről a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúra veszélyeztetésével kapcsolatban. 

Orbán Viktor azonnal reagált a Magyarországot veszélyeztető hírre (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A szerb egységek nagy rombolóerejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyújtózsinórokat találtak.

 Orbán Viktor közösségi oldalán azt írta:

Most tettem le a telefont Aleksandar Vučić szerb elnökkel. A szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. A nyomozás folyamatban van.
Ma délutánra rendkívüli védelmi tanácsot hívtam össze.

Az ukránok felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket, elzárták a Barátság kőolajvezetéket, folyamatosan támadják a Török Áramlat gázvezeték orosz szakaszát, és nyíltan közlik, hogy nem akarják, hogy Európa orosz energiát használjon. Ez a valóság! Magyarországnak szüksége van az orosz energiára, a vezetéket pedig meg kell védeni!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!