Rengetegen fogadták Orbán Viktort Salgótarjánban – mindenhol ember, amerre a szem ellát

Vác után Salgótarjánban állt meg a Fidesz-kampánybusz, ahol a korai kezdés ellenére rengetegen várták a miniszterelnököt. Déri Stefi, a HírTV riporternőjének videóján jól látszik a tömeg: belátható távolságon belül mindenhol résztvevők vannak.

A jelek szerint alaposan rákapcsolt a nagyobbik kormánypárt a választási véghajrájában. Szombaton a fideszes kampánykülönítmény több településre is ellátogat és eddig is csak úgy záporoztak a posztok.

Mint ismert, a Fidesz a budai Várban 19 órai kezdettel tartja a kampányzárót. Az előzetes tervek szerint Orbán Viktor mellett Szijjártó Péter és Lázár János is beszédet fog mondani.

Ahogy az Origón beszámoltunk róla, a miniszterelnök kora reggel bejelentette, hogy Egymillió kézfogás névvel akciósorozatot indít. „Azt kértem a Fidesz híveitől, támogatóitól, jelöltjeitől, hogy keressenek fel minél több embert, és a nap végére, ha összesítjük, akkor legyen meg az egymillió kézfogás” – árulta el a részleteket a kormányfő.