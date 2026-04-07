Orbán Viktor a sonkamérgezésen túl, egy sűrű nap előtt

Magyarországra érkezik J. D. Vance, hogy a miniszterelnökkel találkozzon. Orbán Viktor az amerikai alelnökkel való találkozó előkészületeibe engedett bepillantást.
Orbán Viktor a húsvéti ünnepeket kipihenve egy erős napra készül.
Találkozunk Szijjártó miniszter úrral, aki felkészít az amerikai alelnökkel való találkozásra, mert a mai nap erről szól”
– számolt be a miniszterelnök a várható programról.
A J. D. Vance-szel történő tárgyalás után az MTK sporttelepen megtartásra kerülő nagygyűlés lesz a következő programpont, mivel ezen a napon van az amerikai–magyar barátság napja.
Orbán Viktor azonban már a hét további eseményeire is gondol, hiszen a mai nappal elkezdődik a kampányhajrá. Mivel vasárnap választás,
most nyomni kell.”
