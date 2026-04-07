Orbán Viktor a sonkamérgezésen túl, egy sűrű nap előtt

Orbán Viktor a húsvéti ünnepeket kipihenve egy erős napra készül.

J. D. Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke Magyarországra látogat.

Találkozunk Szijjártó miniszter úrral, aki felkészít az amerikai alelnökkel való találkozásra, mert a mai nap erről szól”

– számolt be a miniszterelnök a várható programról.

A J. D. Vance-szel történő tárgyalás után az MTK sporttelepen megtartásra kerülő nagygyűlés lesz a következő programpont, mivel ezen a napon van az amerikai–magyar barátság napja.

Orbán Viktor azonban már a hét további eseményeire is gondol, hiszen a mai nappal elkezdődik a kampányhajrá. Mivel vasárnap választás,