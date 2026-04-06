Orbán Viktor személyesen ellenőrizte a kiskundorozsmai gázvezetéket – videó

Orbán Viktor előbb Kiskundorozsmára utazott; a miniszterelnök személyesen ellenőrizte az infrastruktúrát, miután tegnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál. Később a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszára látogatott el, ahol a katonai védelmet megerősítették. A helyszínen tartott sajtótájékoztatóján a miniszterelnök azt mondta, Magyarország energiaellátása biztonságban van, ebből nem lehet kampánykérdést csinálni.

Orbán Viktor miniszterelnök egy videót is megosztott a reggeli határlátogatásáról. A videó mellé azt írta: Pörgős Húsvéthétfő. S hol van még a vége…

Galéria: Orbán Viktor Kiskundorozsmán ellenőrizte a Török Áramlatot 1/20 Orbán Viktor miniszterelnök a Kiskundorozsmán lévő gázellátó állomáshoz indul 2026. április 6-án. Mellette Kajári Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese. A kormányfő személyesen győződött meg a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának előző nap elrendelt megerősített katonai védelméről

