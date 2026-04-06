Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor válaszolt Magyar Péter vádaskodására – videó

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

török áramlat

Orbán Viktor személyesen ellenőrizte a kiskundorozsmai gázvezetéket – videó

19 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor előbb Kiskundorozsmára utazott; a miniszterelnök személyesen ellenőrizte az infrastruktúrát, miután tegnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál. Később a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszára látogatott el, ahol a katonai védelmet megerősítették. A helyszínen tartott sajtótájékoztatóján a miniszterelnök azt mondta, Magyarország energiaellátása biztonságban van, ebből nem lehet kampánykérdést csinálni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
török áramlatorbán viktorkiskundorozsmárminiszterelnök

Orbán Viktor miniszterelnök egy videót is megosztott a reggeli határlátogatásáról. A videó mellé azt írta: 

Pörgős Húsvéthétfő. S hol van még a vége…

Orbán Viktor, OrbánViktor, magyar-szerb határ, magyarszerbhatár, gázvezeték, Kiskundorozsma, 2026.04.06.
Galéria: Orbán Viktor Kiskundorozsmán ellenőrizte a Török Áramlatot
1/20
Orbán Viktor miniszterelnök a Kiskundorozsmán lévő gázellátó állomáshoz indul 2026. április 6-án. Mellette Kajári Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese. A kormányfő személyesen győződött meg a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának előző nap elrendelt megerősített katonai védelméről

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!